Продюсера «Ласкового мая» хотят арестовать по делу о мошенничестве Продюсера Разина хотят заочно арестовать по делу о мошенничестве

Бывшего продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина хотят заочно арестовать по уголовному делу об особо крупном мошенничестве, передает ТАСС со ссылкой на электронную базу данных Таганского суда Москвы. По данным агентства, следователи обратились в суд с таким ходатайством. Заявление зарегистрировали вечером в четверг, 11 декабря.

В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании Разину А. А. меры пресечения в виде заочного ареста, — сказано в картотеке.

По версии следствия, продюсер в течение длительного времени незаконно присваивал денежные средства, которые должны были поступать автору песен «Ласкового мая» Сергею Кузнецову в качестве лицензионных отчислений. Для этого он использовал поддельный договор с поэтом. В связи с этим потерпевшей по делу признана вдова Кузнецова.

До этого сообщалось, что судебные приставы на протяжении длительного времени пытаются взыскать с Разина крупную финансовую задолженность. Общая сумма долга экс-продюсера группы «Ласковый май» превышает 5,2 млн рублей по договору займа, который не исполнялся более семи лет.