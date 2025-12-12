Почему не работает WhatsApp 12 декабря: где сбои в РФ, как разблокировать

Почему не работает WhatsApp 12 декабря: где сбои в РФ, как разблокировать

Сегодня, 12 декабря, WhatsApp работает нестабильно в регионах России. Что об этом известно, где сбои, в чем причины, правда ли доступ к мессенджеру полностью ограничили, как разблокировать?

Где сбои WhatsApp в России сегодня, 12 декабря

В пятницу, 12 декабря, WhatsApp работает со сбоями во множестве регионов — суточное число жалоб составило 217, свидетельствует статистика на мониторинговом сайте «Сбой.рф». Сутками ранее на проблемы с мессенджером пожаловались 538 раз. У пользователей возникают проблемы с отправкой сообщений — текстовых и голосовых, не приходят и не отправляются медиафайлы (фото и видео), не работают звонки.

Обращения распределились по регионам следующим образом: Краснодарский край — 31%, Москва — 13%, Санкт-Петербург — 11%, Ростовская область — 9%, Свердловская область — 6%, Волгоградская область — 5%, Башкортостан, Ставрополье — по 4%, Челябинская область — 3%, Ленобласть, Тюмень, Адыгея, Удмуртия — по 2%, Хабаровский край, Калужская, Ярославская, Томская, Самарская области, Северная Осетия, Карелия — по 1%.

На сайте Downdetector.su зарегистрирована 151 жалоба за сутки, за последний час — 16. Здесь жалобы оставляют пользователи из Рязанской (24%), Ленинградской (12%), Ростовской (12%), Саратовской (10%), Самарской областей (8%).

«Не работает WhatsApp, не отправляются сообщения, Башкирия», «Невозможно отправить сообщение», «Не открывается приложение», «Не приходят сообщения», «Не работает WhatsApp сегодня, 12 декабря 2025 года, в Ленинградской области на Android», — пишут юзеры.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему не работает WhatsApp 12 декабря

С начала декабря Роскомнадзор стал последовательно вводить ограничения на работу WhatsApp из-за нарушений российского законодательства. В ведомстве подчеркнули, что мессенджер полностью заблокируют, если он так и не начнет выполнять требования российского законодательства. Регулятор призвал пользователей переходить на национальные сервисы.

У WhatsApp было достаточно времени, чтобы наладить взаимодействие с российскими регуляторами, однако американская компания не предприняла даже попыток к этому, считает депутат Госдумы Сергей Боярский.

Также мессенджер продемонстрировал ненадежность в части хранения личных данных — недавно произошла утечка дипломатических переговоров. Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что в России пришли к выводу, что владельцы WhatsApp не только закрывают глаза на использование сервиса в противоправных целях, но и «сами в этом активно участвуют».

Шанс полной блокировки WhatsApp в России высокий, считает аналитик и эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский, а главная угроза, которую несет мессенджер, — потенциальная утечка личных данных.

Когда могут полностью заблокировать WhatsApp в России

WhatsApp может стать полностью недоступен пользователям на территории России уже через два-три месяца, предположил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. Он не исключил, что Роскомнадзор даст российским пользователям время перейти на альтернативные площадки.

«Я думаю, что до Нового года полной блокировки WhatsApp не будет. Десятки миллионов наших граждан привыкли к этому мессенджеру», — отметил он.

Есть и альтернативное мнение: бывший премьер-министр России Сергей Степашин не исключил, что в полной блокировке WhatsApp нет необходимости. В качестве альтернативы он предложил точечные ограничения незаконного контента.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Как разблокировать WhatsApp

Ранее в Сети появились сообщения, что смена языка интерфейса в смартфоне может «разблокировать» WhatsApp, однако, по словам директора департамента расследований T.Hunter Игоря Бедерова, это не соответствует действительности.

«Это фейк, не имеющий технического обоснования. Блокировка работает на уровне сетевой инфраструктуры, и локальные настройки приложения на нее не влияют», — сказал Бедеров.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 декабря: где сбои в РФ

Света не будет до конца года? Удары по Украине 12 декабря, что известно

Погода в Москве в пятницу, 12 декабря: осеннее тепло возвращается?