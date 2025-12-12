Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Уровень доверия россиян Путину превысил 80%

ВЦИОМ зафиксировал доверие президенту Путину среди россиян на уровне 80,5%

Более 80% российских граждан доверяют президенту РФ Владимиру Путину, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения. Показатель зафиксирован по итогам национального опроса, проведенного в первой декаде декабря текущего года.

Согласно опубликованным материалам, положительный ответ на вопрос о доверии президенту дали 80,5% респондентов. При этом уровень одобрения его непосредственной работы составил 76,5%.

Деятельность правительства РФ в целом одобряют менее половины опрошенных граждан. Доверие к премьер-министру Михаилу Мишустину выразили 58,9% участников исследования.

Также социологи представили рейтинги доверия руководителям основных политических партий. Наибольшие показатели среди них продемонстрировали лидер КПРФ Геннадий Зюганов (33,8%) и глава «Справедливой России» Сергей Миронов (30,2%). Уровень электоральной поддержки «Единой России» составил 34,3%, что является наивысшим результатом среди всех парламентских объединений.

Ранее гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров заявил, что духовно-нравственные ориентиры, определенные указом Путина, в последние годы стали приоритетными ценностями для большинства граждан. По данным опросов, абсолютное большинство из 17 обозначенных ценностей принимается гражданами вне зависимости от возраста и убеждений.

