В Таиланде нашли тело «живой надувной куклы» под окнами отеля Блогер Мария Магдалина скончалась после падения с балкона в Таиланде

В Таиланде найдено тело мексиканской блогерши и модели Дениз Ивонн Джарвис Гонгоры, которую в соцсетях знали под псевдонимом «Мария Магдалина», передает Daily Mail. 33-летняя женщина выпала с балкона девятого этажа отеля в курортном районе Патонг на острове Пхукет.

Ее тело обнаружили на парковке отеля, под окнами здания. Точные причины смерти до сих пор не выяснены. Дениз обладала аудиторией в полмиллиона подписчиков в социальных сетях. Ее поклонников привлекала страсть к экстремальным пластическим операциям. Из-за этого в прессе ее часто называли «живой надувной куклой».

