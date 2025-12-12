Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 13:04

В Таиланде нашли тело «живой надувной куклы» под окнами отеля

Блогер Мария Магдалина скончалась после падения с балкона в Таиланде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Таиланде найдено тело мексиканской блогерши и модели Дениз Ивонн Джарвис Гонгоры, которую в соцсетях знали под псевдонимом «Мария Магдалина», передает Daily Mail. 33-летняя женщина выпала с балкона девятого этажа отеля в курортном районе Патонг на острове Пхукет.

Ее тело обнаружили на парковке отеля, под окнами здания. Точные причины смерти до сих пор не выяснены. Дениз обладала аудиторией в полмиллиона подписчиков в социальных сетях. Ее поклонников привлекала страсть к экстремальным пластическим операциям. Из-за этого в прессе ее часто называли «живой надувной куклой».

Ранее известная блогер из Новокузнецка Ирина Антонова, известная под псевдонимом Ира Небога, скончалась в возрасте 21 года. Девушка долгое время боролась с раком. В 16 лет у нее диагностировали саркому Юинга. Несмотря на десятки курсов химиотерапии, операции и реабилитации, в июле 2024 года случился рецидив заболевания.

До этого преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов заявил, что известному блогеру Кириллу Терешину, популярному под псевдонимом Руки-Базуки, грозят серьезные осложнения после операции. Он отметил, что при отсутствии положительной динамики возможны сепсис и даже ампутация рук до трети плеча. Шанс сохранения конечностей есть, но потребуется хирургическое вмешательство.

