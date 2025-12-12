Европарламент обвинили в попытках сорвать видеодиалог с Россией Евродепутат Картайзер: ЕП пытается не допустить видеоконференцию с Россией

Европарламент оказывает давление, чтобы не допустить проведения видеоконференции между депутатами России и Евросоюза, заявил организатор встречи Фернан Картайзер в беседе с ТАСС. По его словам, данный диалог призван возродить полноценную парламентскую дипломатию вопреки официальной политике бойкота со стороны Брюсселя.

Картайзер пояснил, что сознательно скрывает точную дату мероприятия и имена его участников. Это делается для их защиты от возможных репрессий со стороны руководства ЕП или отдельных политических групп, которые, по его мнению, нагнетают атмосферу страха.

Как господин [председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид] Слуцкий и его коллеги, я убежден, что необходимо поддерживать диалог, особенно в сложные времена, — подчеркнул евродепутат.

Он отметил, что в повестку предстоящих переговоров войдут вопросы украинского урегулирования и ситуация вокруг замороженных российских активов. По его словам, все участники видеодиалога смогут обсудить интересующие их вопросы.

Ранее Картайзер заявлял, что лидеры стран Европейского союза затягивают конфликт на Украине, чтобы превратить объединение в военный альянс. По его словам, политики хотят сделать из Еврокомиссии подобие правительства объединенного европейского федеративного государства.