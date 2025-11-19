Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 18:41

Путин дал старт установке корпуса реактора первой в Египте АЭС

Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси участвуют в режиме видеоконференции в церемонии по случаю установки корпуса реактора первого энергоблока египетской атомной электростанции «Эль-Дабаа» Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси участвуют в режиме видеоконференции в церемонии по случаю установки корпуса реактора первого энергоблока египетской атомной электростанции «Эль-Дабаа» Фото: kremlin.ru
Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси приняли участие в церемонии установки корпуса реактора для первой египетской АЭС «Эль-Дабаа» в одноименном городе. Лидеры двух стран в ходе видеоконференции дали старт ключевому этапу строительства, передает пресс-служба Кремля.

Глава российского государства совместно с президентом Египта Абдель Фаттахом Сиси в режиме видеоконференции принял участие в торжественной церемонии по случаю установки в проектное положение корпуса реактора первого энергоблока египетской атомной электростанции «Эль-Дабаа», — говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что Росатом перешел на ключевой этап технологического оснащения станции. Он также обратил внимание, что уже в обозримом будущем АЭС сможет начать выработку электроэнергии.

Ранее Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе встречи с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в Каире передал приветствия российскому коллеге. Он заявил о высокой оценке отношений с Москвой, назвав их прочными и развивающимися.

