Хирург раскрыл, можно ли спасти «руки-базуки» Кирилла Терешина

Блогеру Кириллу Терешину, известному как Руки-Базуки, грозят серьезные осложнения, включая сепсис и возможную ампутацию рук до трети плеча, заявил NEWS.ru преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, такое развитие событий возможно при отсутствии положительной динамики после операции.

Шанс сохранения конечностей у Кирилла Терешина есть, и он не низок. Вероятно, потребуется сделать несколько больших разрезов на предплечьях, чтобы добраться до очагов некроза, иссечь эти участки и убрать синтол. Думаю, начнут с таких разрезов, и, если после операции улучшения общего и местного состояния не будет достигнуто, то может потребоваться ампутация по верхнюю треть плеча. Но, надеюсь, до этого не дойдет. Может начаться заражение крови, вероятен сепсис, — поделился Умнов.

Ранее сообщалось, что Терешину грозит ампутация конечностей из-за того, что невозможно провести срочные операции по пересадке кожи. Неблагоприятные результаты анализов блогера не позволяют начать необходимые хирургические вмешательства для спасения рук.