Блогеру Руки-Базуки грозит ампутация

Telegram-канал SHOT сообщил, что блогеру Кириллу Терешину, известному как Руки-Базуки, грозит ампутация конечностей из-за невозможности провести срочные операции по пересадке кожи. По информации источника, плачевные анализы пациента не позволяют начать хирургические вмешательства, необходимые для спасения рук.

В материале говорится, что для проведения сложных операций требуются три специалиста — сосудистый, пластический и реконструктивный хирурги. Однако перед хирургическими вмешательствами необходимо стабилизировать состояние Терешина, чьи ткани продолжают разрушаться из-за синтола, введенного в 2017 году. В канале отметили, что в июне врачи удалили лишь 70% вещества, поскольку полное удаление привело бы к мгновенной ампутации.

Терешин стал известен в 2017 году благодаря огромным бицепсам, сформированным инъекциями синтола. Он неоднократно участвовал в телепередачах на федеральных каналах. В 2019 году перенес первую операцию по удалению части введенных веществ.

Ранее сообщалось, что постоялице московского социального дома «Обручевский» ампутировали кисти обеих рук, после того как работники связали ее шерстяными колготками. Учреждение специализируется на реабилитации инвалидов первой и второй групп с психическими расстройствами.