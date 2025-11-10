Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 16:30

Девушке ампутировали кисти рук из-за гангрены после связывания колготками

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Постоялице московского социального дома «Обручевский» ампутировали кисти обеих рук, после того как работники связали ее шерстяными колготками, пишет Telegram-канал Baza. Учреждение специализируется на реабилитации инвалидов первой и второй групп с психическими расстройствами.

Среди проживающих была 20-летняя девушка, страдающая эпилепсией и склонная к аутоагрессивному поведению. В других медицинских учреждениях для ее безопасности применяли стандартные методы фиксации. Однако в доме «Обручевский» сотрудники использовали шерстяные колготки для связывания девушки, после чего оставили ее без присмотра.

Обнаружили пострадавшую слишком поздно, когда у нее развилась гангрена: верхние конечности сильно опухли, приобрели синий оттенок, и кровообращение в них практически прекратилось. Врачи были вынуждены провести ампутацию кистей. О произошедшем стало известно муниципальным депутатам, которые направили обращение в Следственный комитет с требованием проверить действия персонала учреждения.

Ранее в Свердловской области подростку ампутировали руку после поражения электрическим током в трансформаторной будке. Трагедия произошла в городе Арамиле, где 13-летний мальчик находился на прогулке с друзьями. Во время начавшегося дождя подростки решили укрыться в трансформаторной будке на улице Мира, где и произошел инцидент.

