Девушке ампутировали кисти рук из-за гангрены после связывания колготками

Постоялице московского социального дома «Обручевский» ампутировали кисти обеих рук, после того как работники связали ее шерстяными колготками, пишет Telegram-канал Baza. Учреждение специализируется на реабилитации инвалидов первой и второй групп с психическими расстройствами.

Среди проживающих была 20-летняя девушка, страдающая эпилепсией и склонная к аутоагрессивному поведению. В других медицинских учреждениях для ее безопасности применяли стандартные методы фиксации. Однако в доме «Обручевский» сотрудники использовали шерстяные колготки для связывания девушки, после чего оставили ее без присмотра.

Обнаружили пострадавшую слишком поздно, когда у нее развилась гангрена: верхние конечности сильно опухли, приобрели синий оттенок, и кровообращение в них практически прекратилось. Врачи были вынуждены провести ампутацию кистей. О произошедшем стало известно муниципальным депутатам, которые направили обращение в Следственный комитет с требованием проверить действия персонала учреждения.

