Получившему страшный удар током подростку пришлось отрезать руку

Подростку пришлось ампутировать руку после удара током в трансформаторной будке в Свердловской области, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, трагедия произошла в городе Арамиле, когда 13-летний мальчик гулял со своими друзьями. Ребята попали под дождь и укрылись в трансформаторной будке на улице Мира.

Любопытный подросток решил забраться по металлическим ящикам, но случайно задел высоковольтный провод левой рукой и получил серьезный ожог. Мальчик смог спуститься сам, друзья вызвали скорую помощь. Медики не смогли спасти руку, и конечность ампутировали по локоть.

Мать пострадавшего утверждает, что трансформаторная будка не была закрыта и только после несчастного случая на дверь повесили замок. Кроме того, по ее словам, объект ничем не огорожен, а рядом нет никаких табличек, предупреждающих об опасности. В связи с этим женщина обратилась в полицию.

Ранее российские хирурги выполнили редчайшую операцию по ампутации нижней части тела. Это была единственная возможность спасти жизнь мужчине, у которого на фоне паралича ног развились остеомиелит и рак кожи. Операция длилась 12 часов и потребовала переливания 30 литров крови.

До этого в Ингушетии медики спасли трехлетней девочке кисть, которая попала в электрическую мясорубку. Малышка из Малгобека поступила в больницу с травматической ампутацией. Худшего удалось избежать: хирурги зафиксировали отломки костей и ушили поврежденные сухожилия.