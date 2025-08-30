День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 18:50

Получившему страшный удар током подростку пришлось отрезать руку

В Свердловской области подростку ампутировали левую руку после удара током

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подростку пришлось ампутировать руку после удара током в трансформаторной будке в Свердловской области, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, трагедия произошла в городе Арамиле, когда 13-летний мальчик гулял со своими друзьями. Ребята попали под дождь и укрылись в трансформаторной будке на улице Мира.

Любопытный подросток решил забраться по металлическим ящикам, но случайно задел высоковольтный провод левой рукой и получил серьезный ожог. Мальчик смог спуститься сам, друзья вызвали скорую помощь. Медики не смогли спасти руку, и конечность ампутировали по локоть.

Мать пострадавшего утверждает, что трансформаторная будка не была закрыта и только после несчастного случая на дверь повесили замок. Кроме того, по ее словам, объект ничем не огорожен, а рядом нет никаких табличек, предупреждающих об опасности. В связи с этим женщина обратилась в полицию.

Ранее российские хирурги выполнили редчайшую операцию по ампутации нижней части тела. Это была единственная возможность спасти жизнь мужчине, у которого на фоне паралича ног развились остеомиелит и рак кожи. Операция длилась 12 часов и потребовала переливания 30 литров крови.

До этого в Ингушетии медики спасли трехлетней девочке кисть, которая попала в электрическую мясорубку. Малышка из Малгобека поступила в больницу с травматической ампутацией. Худшего удалось избежать: хирурги зафиксировали отломки костей и ушили поврежденные сухожилия.

дети
происшествия
Свердловская область
ампутации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Течение Рейна унесло жизнь культового артиста
Украинские радикалы заявили о причастности к убийству Парубия
Стало известно, почему китайцы ищут русских жен
Захарова назвала тех, на кого повесят убийство Парубия
«СВО будет продолжена»: доклад Герасимова, новая карта Украины
В клинику жены экс-нападающего сборной России ворвалось «приведение»
Белоусов проинспектировал Военный университет имени Невского
Зеленский рассказал первые подробности убийства Парубия
Трамп раскрыл вероятность саммита России, США и Украины
Трамп раскрыл, какие страны будут гарантировать Украине безопасность
В Египте погибли люди при ЧП на железной дороге
Верблюд парализовал движение автомобилей на юге России
«Зенит» обыграл «Нижний Новгород» всухую
Подростки-зацеперы напали на водительницу трамвая из-за замечания
Белый дом заподозрил Европу в срыве переговоров по Украине
Получившему страшный удар током подростку пришлось отрезать руку
Посетительница «Крокуса» вспомнила, как муж спас ее во время теракта
Европейским министрам вручили ручки из украинских гильз
ВС России выровняли линию фронта на границе ДНР и Днепропетровской области
В Раде объяснили, о чем свидетельствует убийство Парубия
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане
Общество

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.