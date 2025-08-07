«Отломки костей»: ребенок едва не лишился руки из-за мясорубки В Ингушетии хирурги спасли кисть трехлетней девочке, засунувшей руку в мясорубку

Медики Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) Ингушетии спасли кисть трехлетней девочке, попавшую в электрическую мясорубку, передает региональное правительство. Как сообщили в пресс-службе, малышка из Малгобека поступила в больницу с травматической ампутацией левой кисти.

Благодаря оперативной и слаженной работе медицинской команды ДРКБ худшего удалось избежать. Хирурги провели сложнейшую операцию, зафиксировали отломки костей и ушили поврежденные сухожилия, — рассказали в пресс-службе.

Сейчас ребенок находится в палате, его состояние стабильное. Власти региона призвали родителей быть особенно осторожными и соблюдать меры безопасности при использовании бытовой техники, если рядом находятся дети.

