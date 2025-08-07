Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 11:56

«Отломки костей»: ребенок едва не лишился руки из-за мясорубки

В Ингушетии хирурги спасли кисть трехлетней девочке, засунувшей руку в мясорубку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медики Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) Ингушетии спасли кисть трехлетней девочке, попавшую в электрическую мясорубку, передает региональное правительство. Как сообщили в пресс-службе, малышка из Малгобека поступила в больницу с травматической ампутацией левой кисти.

Благодаря оперативной и слаженной работе медицинской команды ДРКБ худшего удалось избежать. Хирурги провели сложнейшую операцию, зафиксировали отломки костей и ушили поврежденные сухожилия, — рассказали в пресс-службе.

Сейчас ребенок находится в палате, его состояние стабильное. Власти региона призвали родителей быть особенно осторожными и соблюдать меры безопасности при использовании бытовой техники, если рядом находятся дети.

Ранее лондонец Олубийи Джибову лишился ноги после неудачного педикюра. Он получил серьезные ожоги из-за слишком горячей воды, добавив в ванночку гималайскую соль. Мужчина не почувствовал боли из-за недиагностированного диабета, который привел к снижению чувствительности. Вместо обращения к врачу он обработал ожоги антисептиком. В итоге инфекция вызвала сепсис, и врачам пришлось ампутировать ногу ниже колена.

дети
травмы
врачи
ампутации
