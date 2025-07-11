Мужчине ампутировали ногу после домашнего педикюра с солью В Лондоне пожилому мужчине ампутировали ногу после педикюра с гималайской солью

Житель Лондона Олубийи Джибову перенес ампутацию ноги из-за неудачной домашней процедуры педикюра, сообщает Mirror. 57-летний мужчина не заметил ожогов, вызванных горячей водой, из-за недиагностированного диабета 2-го типа. В ванночку для ног он добавил гималайскую соль.

Британец не почувствовал, что вода слишком горячая, и обнаружил серьезные ожоги только после процедуры. Вместо визита к врачу мужчина обработал раны антисептиком, рассчитывая на быстрое заживление.

Состояние ног стремительно ухудшалось, появились сильные боли. Позже врачи диагностировали у Джибову диабет, который вызвал нейропатию, снижающую чувствительность конечностей. Несмотря на ухудшение состояния, он продолжал ежедневно ходить на работу пешком, пока сепсис не привел к госпитализации. Медики заявили, что инфекция угрожает жизни, и ампутировали ногу ниже колена. После операции Джибову пришлось осваивать ходьбу с протезом.

Ранее медики из ХМАО спасли женщину, которая ударилась током в ванной. В департаменте здравоохранения региона сообщили, что она задела рукой провода зарядного устройства телефона, после чего упала в воду.