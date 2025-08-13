Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 01:13

Хирурги провели редкую операцию, ампутировав нижнюю часть тела пациента

Московские хирурги спасли жизнь пациенту ампутацией нижней части тела

Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина 43-летнему Сергею Филимоненко выполнили редчайшую операцию по ампутации нижней части тела. Это была единственная возможность спасти жизнь мужчине, у которого на фоне паралича ног развились остеомиелит и рак кожи, сообщает НТВ.

После ДТП в 19 лет Сергей, прикованный к инвалидному креслу, сумел построить успешную карьеру и создать семью. Однако спустя 13 лет счастливой жизни обследование выявило смертельно опасные осложнения.

У пациента развились пролежни, которые привели к остеомиелиту. На этом фоне возник рак кожи, распространившийся в кости таза и позвоночник, — пояснил заведующий отделением вертебральной онкологии Кирилл Борзов.

Операция длилась 12 часов и потребовала переливания 30 литров крови. Шансы на успех оценивались всего в 30%, но благодаря мастерству хирургов и мужеству пациента вмешательство прошло успешно. В мире подобные операции проводились не более 70 раз. Сейчас Сергей восстанавливается и мечтает вернуться за руль автомобиля.

Ранее в Кузбасском кардиодиспансере медики вернули к жизни пациентку, пережившую клиническую смерть. Сердце женщины не билось порядка 15 минут, что было вызвано тромбоэмболией легочной артерии и развитием обструктивного шока.

