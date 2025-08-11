Россиянка вернулась к жизни после 15 минут «на том свете»

Россиянка вернулась к жизни после 15 минут «на том свете» Жительницу Кузбасса спасли после 15-минутной клинической смерти

Врачи Кузбасского кардиодиспансера спасли женщину, находившуюся в состоянии клинической смерти, сообщила пресс-служба регионального Минздрава. Остановка сердца длилась около 15 минут, причиной стала тромбоэмболия легочной артерии и обструктивный шок.

Поздним вечером женщине внезапно стало плохо: появилась одышка, обморочное состояние, снизилось артериальное давление. Подоспевшая бригада скорой помощи обследовала пациентку и выявила нарушение сердечной проводимости и перегрузку правых отделов сердца, — сказано в сообщении.

Пациентку реанимировали непрямым массажем сердца, подключили к аппарату ИВЛ. После обследований и подтверждения диагноза врачи выполнили тромболизис, растворив тромб специальным препаратом. Сейчас кровоток полностью восстановлен, жизненные показатели стабилизировались. Пациентка проходит лечение и вскоре ее отправят домой.

Ранее в Свердловской области врачи трех медучреждений помогли 11-летней девочке восстановиться после тяжелой травмы позвоночника. Ребенок, сорвавшись с высоты около четырех метров, получил компрессионный перелом шейного позвонка и повреждение руки.