Сбой Telegram в России 10 декабря: что известно, его уже блокируют?

Пользователи из разных регионов России сообщают о перебоях в работе мессенджера Telegram 10 декабря. Что этом известно, Telegram уже начали блокировать?

Где сбои Telegram в России сегодня, 10 декабря

По словам россиян, загрузка фото и видео в Telegram сильно замедленна, все медиафайлы отправляются с большой задержкой. Как отмечают пользователи, неполадки в работе мессенджера наблюдаются на протяжении нескольких дней.

По данным мониторингового сайта «Сбой.рф», сегодня на Telegram поступило 405 жалоб. Больше всего их из Москвы (29%), Краснодарского края (11%), Нижегородской области (11%), Свердловской области (9%).

«Тюменская область, долгая загрузка видео и голосовых сообщений», «Не грузит, вечный connecting висит», «Не грузит видео в Telegram», «Не грузятся фото и другие медиа в Москве, у меня „Мегафон“», — пишут 10 декабря пользователи в комментариях на сайте.

«Сбой.рф» пишет, что проблемы с Telegram могли возникнуть «в результате аварии или технического сбоя, проблема также может оказаться временной».

Официально Роскомнадзор не сообщал о блокировке Telegram или его замедлении. Однако с августа РКН ограничил звонки в Telegram. Частичное ограничение работы мессенджера объяснили необходимостью «противодействия преступникам».

Заблокируют ли в России Telegram

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что в Тюмени уже не работает WhatsApp, Telegram тоже скоро заблокируют.

«[WhatsApp] заблокируют, и что? Какая проблема? Есть же Telegram, хотя, думаю, его тоже заблокируют. Есть МАХ, в котором меня все устраивает», — сказала Вяльбе.

Pампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заверил, что Telegram пока не грозит блокировка в России. Он пояснил, что сервис активно взаимодействует с РФ.

«Что касается Telegram, я думаю, что Telegram пока блокировать не будут, потому что руководство компании Telegram взаимодействует с нашими правоохранительными органами, с Роскомнадзором. И здесь, я думаю, мы еще какое-то длительное время совершенно спокойно можем использовать Telegram», — сообщил Свинцов.

Однако к большинству зарубежных сервисов в будущем ограничат доступ, добавил депутат.

«Это связано с тем, что все эти западные компании максимально активно взаимодействуют со спецслужбами Соединенных Штатов. И все это используется для анализа информации как о промышленно-коммерческом шпионаже, так и определенный срез состояния нашего общества», — сказал Свинцов.

В беседе с NEWS.ru депутат ранее заявил, что WhatsApp может быть заблокирован в России в течение полугода. Он подчеркнул, что блокировка мессенджера обусловлена отказом его создателей от сотрудничества с РФ. Свинцов напомнил, что WhatsApp является собственностью компании Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), которая хранит данные российских граждан за пределами России и использует их против страны.

