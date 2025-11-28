WhatsApp уже заблокировали в России? Что сказали в Роскомнадзоре, причины

В Роскомнадзоре прокомментировали деятельность популярного мессенджера в российском сегменте Сети. Что сказали в представительстве регулятора, правда ли WhatsApp уже заблокировали в России, в чем причины?

Когда WhatsApp полностью заблокируют в России

WhatsApp будет полностью заблокирован в России, если так и не исполнит требования законодательства РФ, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. Мессенджер продолжает вести деятельность с нарушениями. По данным ведомства, WhatsApp используется для организации терактов в РФ и вербовки их исполнителей, а также «для мошеннических и иных преступлений против наших граждан».

«Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров. <…> В случае если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», — предупредили в РКН.

В Роскомнадзоре напомнили, что отключение звонков в WhatsApp началось еще в августе. Частичное ограничение работы мессенджера объяснили необходимостью «противодействия преступникам».

Первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин тогда заявил, что вернуть доступность голосовой связи для абонентов в России WhatsApp (и Telegram) смогут после выстраивания взаимодействия с РКН.

«Похоже, что единственный вариант, при котором голосовые вызовы в Telegram и WhatsApp снова будут доступны, — это их приземление в России: открытие юрлиц, выстраивание взаимодействия с регулятором и правоохранителями, беспрекословное соблюдение всех прочих российских законов», — писал Горелкин в своем Telegram-канале.

При этом он уточнил, что «кейс WhatsApp серьезно осложняется экстремистским статусом его материнской компании».

Заместитель председателя того же комитета Госдумы Андрей Свинцов сообщил NEWS.ru, что блокировка WhatsApp не окажет никакого влияния на россиян, учитывая судьбу аналогичных платформ. Также он назвал сроки предполагаемой блокировки.

«Я, безусловно, допускаю возможность блокировки WhatsApp в России. И думаю, что это может произойти в течение четырех — шести месяцев. На рынке есть много мессенджеров. Когда-то был популярный Viber, но сейчас никто даже не вспоминает о нем. Поэтому я думаю, что WhatsApp — это тоже такой сервис, который будет забыт через полгода после того, как он покинет Россию», — высказался Свинцов.

Депутат подчеркнул, что блокировка мессенджера обусловлена отказом его создателей от сотрудничества с Россией. Он напомнил, что WhatsApp является собственностью Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), которая хранит данные российских граждан за пределами государства и использует их против страны.

«Через мессенджер пересылается разная информация: и личная, и корпоративная, и иногда даже какая-то критически важная. Все это используется западными спецслужбами, в том числе для противодействия нашей стране в спецоперации», — пояснил Свинцов.

Что известно о сбоях в работе WhatsApp 28 ноября

Сегодня, 28 ноября, российские пользователи вновь сообщили о сбоях в работе WhatsApp. Как следует из данных на портале Downdetector, чаще всего перестают приходить уведомления, а также фиксируются медленная отправка сообщений, в том числе с фотографиями, видео и аудио.

Часть обращений связана со сбоем веб-версии и нарушениями работы самого мессенджера. Больше всего жалоб поступает из Ивановской области, за ней идут Ямало-Ненецкий автономный округ, Московская и Костромская области, а также Псковская область.

Пользователи жалуются, что сбои затрагивают разные устройства. Чаще всего проблемы возникают на Android (42,1%) и Windows (35,1%), реже — на iOS (17,5%), Linux (3,5%) и Mac OS X (1,8%).

