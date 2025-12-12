Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 10:15

Сельдь в пальто: знаменитая шуба для тех, кто ненавидит свеклу

Сельдь в пальто: знаменитая шуба для тех, кто ненавидит свеклу Сельдь в пальто: знаменитая шуба для тех, кто ненавидит свеклу Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если свекла — ваш главный кулинарный враг, но отказаться от праздничной шубы все равно жалко, есть отличное решение. Эта версия салата сохраняет суть любимой классики, но заменяет свекольный слой более легкой и свежей комбинацией — получается ярко, необычно и невероятно вкусно. Такой салат смотрится на столе празднично и сразу вызывает интерес гостей.

Возьмите 2 картофелины, 2 моркови и 3 яйца, отварите их заранее и остудите. Понадобится 1 крупное филе сельди, 1 небольшая красная луковица, 1 зеленое яблоко и 120 г майонеза. Для «пальто» используйте 100 г творожного сыра — он даст мягкость и заменит сладость свеклы.

Натрите на крупной терке картофель и выложите первый слой, слегка смажьте 1-2 ст. л. майонеза. Добавьте слой из мелко нарезанной сельди и посыпьте тонко рубленым красным луком.

Натрите морковь и распределите следующим слоем, добавьте еще немного майонеза. Очистите зеленое яблоко, натрите и выложите поверх — оно даст сочность и яркость вкуса.

Яйца натрите и выложите финальным плотным слоем. Сверху равномерно распределите творожный сыр — он станет тем самым «пальто», заменяющим свеклу. При желании сделайте узор вилкой или лопаткой.

Поставьте салат в холодильник минимум на 1 час — слои стабилизируются, вкус раскроется.

  • Совет: чтобы лук был мягче и нежнее, залейте его кипятком на 1 минуту и обсушите.

15 минут — и на столе волшебство. Готовим божественные тарталетки «Новогодний снежок».

Читайте также
Идея для новогоднего стола: бутерброды с красной рыбой и ананасами
Семья и жизнь
Идея для новогоднего стола: бутерброды с красной рыбой и ананасами
Шуба, от которой не оторваться: топ-6 рецептов
Семья и жизнь
Шуба, от которой не оторваться: топ-6 рецептов
Забудьте о своих прошлых шубах! Готовим самую правильную на праздник
Семья и жизнь
Забудьте о своих прошлых шубах! Готовим самую правильную на праздник
Надоевшую куриную лапшу теперь не готовлю: нашла шикарный рецепт супчика в азиатском стиле — необычно и очень вкусно
Общество
Надоевшую куриную лапшу теперь не готовлю: нашла шикарный рецепт супчика в азиатском стиле — необычно и очень вкусно
Два яблока и ложка меда! Готовлю яблочные «шапочки» с корицей. Мягкие внутри и с хрустящей сахарной корочкой
Общество
Два яблока и ложка меда! Готовлю яблочные «шапочки» с корицей. Мягкие внутри и с хрустящей сахарной корочкой
рецепты
селедка под шубой
шуба
простой рецепт
кулинария
кухня
продукты
быстрые рецепты
салаты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле озвучили, что сподвигло Зеленского согласиться на выборы
Скандального бьюти-блогера избили в салоне красоты
Раскрыто, почему Трамп «носится» с идеей ядерного разоружения с РФ и Китаем
Ушаков рассказал о планах Путина по зарубежным визитам до конца года
В Кремле не знают о возможной встрече Трампа с Украиной и ЕС
Биолог объяснила, поможет ли ежегодная вакцина от гонконгского гриппа
Эминем и Шнуров вошли в список артистов, реализовавших себя вне музыки
Опрос показал, сколько россиян не поддерживают решение по делу Долиной
Ушаков объяснил, зачем Зеленскому нужны выборы
Диетолог назвала главную пользу красной икры в зимний период
В Кремле оценили турецкое посредничество в украинском урегулировании
Одно блюдо из России вошло в мировой антирейтинг отвратительной еды
В России заочно приговорили девять представителей МУС
Продюсера «Ласкового мая» хотят арестовать по делу о мошенничестве
Адвокат отреагировала на новость о переводе Блиновской в VIP-отряд
Известного рэпера выбрали почетным тренером олимпийской сборной США
Психолог назвала неочевидный способ борьбы с предновогодним стрессом
Подростка отправили в колонию за связь с неонациостами
Британец сломал палец и пришел в изумление от травмпункта в России
Стало известно, сколько россиян запасаются на «черный день»
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.