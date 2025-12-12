Сельдь в пальто: знаменитая шуба для тех, кто ненавидит свеклу

Если свекла — ваш главный кулинарный враг, но отказаться от праздничной шубы все равно жалко, есть отличное решение. Эта версия салата сохраняет суть любимой классики, но заменяет свекольный слой более легкой и свежей комбинацией — получается ярко, необычно и невероятно вкусно. Такой салат смотрится на столе празднично и сразу вызывает интерес гостей.

Возьмите 2 картофелины, 2 моркови и 3 яйца, отварите их заранее и остудите. Понадобится 1 крупное филе сельди, 1 небольшая красная луковица, 1 зеленое яблоко и 120 г майонеза. Для «пальто» используйте 100 г творожного сыра — он даст мягкость и заменит сладость свеклы.

Натрите на крупной терке картофель и выложите первый слой, слегка смажьте 1-2 ст. л. майонеза. Добавьте слой из мелко нарезанной сельди и посыпьте тонко рубленым красным луком.

Натрите морковь и распределите следующим слоем, добавьте еще немного майонеза. Очистите зеленое яблоко, натрите и выложите поверх — оно даст сочность и яркость вкуса.

Яйца натрите и выложите финальным плотным слоем. Сверху равномерно распределите творожный сыр — он станет тем самым «пальто», заменяющим свеклу. При желании сделайте узор вилкой или лопаткой.

Поставьте салат в холодильник минимум на 1 час — слои стабилизируются, вкус раскроется.

Совет: чтобы лук был мягче и нежнее, залейте его кипятком на 1 минуту и обсушите.

