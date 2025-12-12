Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 декабря 2025 в 10:08

Турецким отелям запретили собирать паспортные данные туристов

Turkiye Today: в Турции запретили отелям делать копии паспортов постояльцев

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Власти Турции запретили гостиницам делать фото, сканы или ксерокопии паспортов и других документов постояльцев, передает Turkiye Today. Теперь при заселении достаточно показать документ, а его данные автоматически вносятся в систему МВД.

В материале говорится, что все ранее сделанные копии документов отели обязаны уничтожить для минимизации риска утечек. Им разрешено фиксировать лишь минимальный набор сведений: ФИО, номер документа и даты пребывания гостя.

Нововведение направлено на снижение бюрократии и повышение безопасности данных туристов, включая иностранцев. За нарушение новых правил гостиницам грозят проверки и административные штрафы.

Ранее президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков заявил, что российские туристы в 2025 году чаще всего ездили в Турцию, Египет, ОАЭ и Таиланд. Он отметил, что также растет спрос на страны Шенгенской зоны и Китай.

До этого турэксперт Наталия Ансталь рассказала NEWS.ru, что в Турции следует проявлять осторожность при использовании флагов и любых высказываний о власти, особенно о бывшем президенте страны Мустафе Кемале Ататюрке, так как турки испытывают к нему глубокое уважение.

