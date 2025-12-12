Турция заявила о готовности быть посредником на переговорах с Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары выступить в роли посредника в мирном урегулировании на Украине, передает ТАСС. Заявление прозвучало на Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде с участием президента РФ Владимира Путина. Турецкий лидер подчеркнул, что надеется на прекращение кризиса.

Мы готовы оказать конкретную поддержку дипломатическим инициативам, направленным на прекращение огня и установление мира, в первую очередь в рамках стамбульского процесса, — добавил Эрдоган.

Ранее Эрдоган провел телефонную беседу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, в ходе которой заявил о решимости Анкары поддерживать контакты с Москвой и Киевом с целью возобновления стамбульского процесса. Турецкий лидер подчеркнул, что его страна готова предпринять все возможное, дабы скорейшим образом «отворить дверь к миру».

Турция также выразила обеспокоенность Киеву и Москве в связи с атаками на суда в Черном море. Как заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан, это влечет за собой риск расширения масштабов конфликта.