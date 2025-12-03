Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 03:46

Любители грибов будут в восторге от этого салата «Лесник»: без картошки, без курицы — ничего лишнего

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Попробуйте невероятно простой, но поразительно вкусный салат «Лесник», который готовится за 15 минут из трех основных ингредиентов без картошки и без курицы. Тут ничего лишнего! Любители грибов будут в восторге.

Вам понадобится: 300 г свежих шампиньонов, 200 г маринованных шампиньонов, 150 г моркови по-корейски и майонез по вкусу. Свежие шампиньоны нарежьте пластинками и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета и полного испарения жидкости, обязательно посолите и поперчите их во время жарки. Маринованные шампиньоны нарежьте примерно такого же размера, как и жареные. Сложите в миску оба вида грибов, добавьте морковь по-корейски и заправьте майонезом. Тщательно перемешайте.

Вкус этого салата — это удивительная игра текстур и оттенков: нежные жареные грибы с их насыщенным ароматом, пикантные маринованные шампиньоны с кислинкой и острая сочная морковь по-корейски создают потрясающую гармонию. Идеально подойдет как для будничного ужина, так и для праздничного стола!

Ранее стало известно, как приготовить низкокалорийную селедку под шубой: по вкусу не отличить от классической.

Проверено редакцией
Читайте также
Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество
Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно
Общество
Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно
Мясной салат «Принц»: если любите посытнее, этот рецепт — просто находка
Общество
Мясной салат «Принц»: если любите посытнее, этот рецепт — просто находка
Нарядная закуска на праздничный стол. «Тающий камамбер»: нужны кусочек сыра, черри и чесночок
Общество
Нарядная закуска на праздничный стол. «Тающий камамбер»: нужны кусочек сыра, черри и чесночок
Нарядное блюдо с золотистой сырной шапкой «Осенний вальс»: нужны капуста, грибы и сливки
Общество
Нарядное блюдо с золотистой сырной шапкой «Осенний вальс»: нужны капуста, грибы и сливки
рецепты
салаты
грибы
закуски
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Пентагона описал свой вариант компании для идеального ужина
Что предвещает сон, где вы хороните человека: расшифровка
200 тысяч рублей на подработке: кому готовы столько платить в 2026 году
Врач дал совет, какие тканевые маски лучше использовать зимой
ПВО сбила дроны ВСУ при попытке удара по Саратовской области
Названы неочевидные симптомы, которые могут быть предвестниками инфаркта
Чехия отказалась от поставок Украине танков Т-72М4CZ
«Герань» в форточке: как ВС РФ ликвидируют сотрудников оборонки Украины
Диетолог ответила, кому ни в коем случае нельзя есть сухофрукты
Ушаков раскрыл маршрут делегации США после встречи в Москве
Мирный план Трампа наткнулся на «гранит» российских позиций
Фаза Луны сегодня, 3 декабря: сохраняем семью, играем с собакой, вкалываем
В России оценили возможность восстановления диалога с Грузией
«ЕС его ненавидит»: кто такой глава МИД Венгрии Сийярто, что говорит об РФ
Переговоры Путина и Уиткоффа в Москве: итоги встречи, к чему пришли стороны
Ведущие чат-боты ИИ прекратили работу во всем мире
Ушаков перечислил документы, обсуждавшиеся на встрече с Уиткоффом
Ермак на замке, Зеленский на волоске: когда рухнет режим в Киеве
Вице-мэра Нижнего Новгорода задержали за взятку
Умерла четвертая жена Михаила Ефремова
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.