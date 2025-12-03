Любители грибов будут в восторге от этого салата «Лесник»: без картошки, без курицы — ничего лишнего

Любители грибов будут в восторге от этого салата «Лесник»: без картошки, без курицы — ничего лишнего

Попробуйте невероятно простой, но поразительно вкусный салат «Лесник», который готовится за 15 минут из трех основных ингредиентов без картошки и без курицы. Тут ничего лишнего! Любители грибов будут в восторге.

Вам понадобится: 300 г свежих шампиньонов, 200 г маринованных шампиньонов, 150 г моркови по-корейски и майонез по вкусу. Свежие шампиньоны нарежьте пластинками и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета и полного испарения жидкости, обязательно посолите и поперчите их во время жарки. Маринованные шампиньоны нарежьте примерно такого же размера, как и жареные. Сложите в миску оба вида грибов, добавьте морковь по-корейски и заправьте майонезом. Тщательно перемешайте.

Вкус этого салата — это удивительная игра текстур и оттенков: нежные жареные грибы с их насыщенным ароматом, пикантные маринованные шампиньоны с кислинкой и острая сочная морковь по-корейски создают потрясающую гармонию. Идеально подойдет как для будничного ужина, так и для праздничного стола!

Ранее стало известно, как приготовить низкокалорийную селедку под шубой: по вкусу не отличить от классической.