02 декабря 2025 в 18:00

Нарядное блюдо с золотистой сырной шапкой «Осенний вальс»: нужны капуста, грибы и сливки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Иногда хочется приготовить что-то одновременно простое, сытное и по-настоящему вкусное, чтобы вся семья осталась довольна. Капустная запеканка с грибами и сыром — именно такое блюдо. Оно идеально подходит для ужина после длинного дня, когда нет сил на кулинарные подвиги, но душа просит домашней еды. Нежная тушеная капуста, ароматные грибы и тягучий расплавленный сыр создают такую гармонию вкусов, что забываешь о скромности ингредиентов. Это блюдо — воплощение домашнего уюта, оно согревает, насыщает и дарит ощущение заботы. При этом запеканка получается на удивление легкой и может стать как самостоятельным блюдом, так и отличным гарниром.

Вам понадобится небольшой кочан капусты (около 1 кг), 300 г шампиньонов, луковица, 150 г твердого сыра, 3 яйца, 200 мл сливок или сметаны, соль, перец и растительное масло для жарки. Капусту тонко нашинкуйте, посолите и слегка помните руками, чтобы она дала сок. Лук нарежьте кубиками, грибы — пластинками. На сковороде обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и жарьте до испарения жидкости. Соедините капусту с грибной смесью, поперчите. В отдельной миске взбейте яйца со сливками или сметаной, добавьте половину тертого сыра. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите капустно-грибную массу, разровняйте и залейте яичной смесью. Посыпьте оставшимся сыром. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до румяной золотистой корочки. Дайте запеканке немного остыть в форме, затем нарежьте на порции. Подавайте со свежей зеленью и сметаной. Это блюдо хорошо и горячим, и холодным, а на следующий день оно становится еще вкуснее.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

Проверено редакцией
Мария Левицкая
М. Левицкая
