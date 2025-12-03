Умерла четвертая жена Михаила Ефремова

Бывшая жена Михаила Ефремова актриса Ксения Качалина скончалась в 54 года, сообщил в Instagram (деятельность в РФ запрещена) ее коллега Алексей Агранович. Причину ухода из жизни женщины он не сообщил.

Мы недолго учились вместе, мы дружили потом некоторое время. Она была загадкой, панком, сложной и манящей. Это было ее и не ее время. Ксюша не умела приспосабливаться. Она была умнее и слабее времени одновременно, — написал Агранович.

Качалина родилась в Саратове, окончила ВГИК и построила успешную карьеру в кино, став лауреатом «Кинотавра» и других престижных наград. В ее фильмографии — работы в картинах «Нелюбовь» и «Над темной водой», и многие другие. С 2000 по 2004 год Качалина состояла в браке с Михаилом Ефремовым, родив от него дочь Анну-Марию.

Ранее сообщалось, что после развода с Ефремовым Качалина с дочкой уехала жить на Гоа. В 2015 году она рассказала, что стала слышать разговоры в стене. Официальный диагноз актрисе поставлен не был, но, по данным СМИ, на частном приеме ей прописали лекарства, а Ефремову посоветовали нанять сиделку для ухода за ней. Вернувшись в Москву, Качалина стала злоупотреблять алкоголем