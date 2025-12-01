День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 10:30

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если вы ищете десерт, который сможет покорить сердце любого шоколадного гурмана, этот бархатный пирог с маскарпоне станет настоящим откровением. Его нежная, почти шелковая текстура и насыщенный шоколадный вкус никого не оставят равнодушным. Секрет успеха кроется в точном соблюдении температуры — шоколад нельзя перегревать, иначе он станет комковатым и испортит всю текстуру десерта. Особенно капризен молочный шоколад, поэтому в этом рецепте мы используем черный, который более устойчив к тепловой обработке. Этот пирог — не просто сладость, а настоящее испытание для вашего терпения, ведь ему нужно полностью остыть, чтобы раскрыть свой вкус.

Для песочной основы измельчите 200 г шоколадного печенья в крошку и смешайте с 100 г растопленного сливочного масла. Утрамбуйте массу в разъемную форму диаметром 22–24 см и уберите в холодильник. Для начинки растопите на водяной бане 250 г горького шоколада, следите, чтобы температура не превышала 40 °C. В отдельной миске взбейте 3 яйца с 150 г сахара и ванильным экстрактом до светлой пены. Добавьте 500 г маскарпоне и 200 г сметаны, взбивайте до однородности. Просейте 100 г муки и 25 г какао, аккуратно вмешайте в сырную массу. Тонкой струйкой влейте остывший растопленный шоколад, постоянно помешивая. Выложите начинку на охлажденную основу и разровняйте. Выпекайте в разогретой до 160 °C духовке 50–60 минут до легкого подрагивания центра. Полностью остудите в выключенной духовке с приоткрытой дверцей, затем уберите в холодильник на 6–8 часов. Этот пирог стоит того, чтобы подождать: его текстура становится идеальной после полного охлаждения.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

Проверено редакцией
Читайте также
Змея готовит щедрый подарок тем, кто рожден в особые даты: как избранники успеют улучшить свое финансовое положение до конца 2025 года
Общество
Змея готовит щедрый подарок тем, кто рожден в особые даты: как избранники успеют улучшить свое финансовое положение до конца 2025 года
Мой проверенный рецепт сочных отбивных — секрет в хрустящей шубке с ложкой горчицы
Общество
Мой проверенный рецепт сочных отбивных — секрет в хрустящей шубке с ложкой горчицы
Турецкие берек-треугольники — хрустящая закуска с улочек Стамбула. Лаваш, сыр, зелень — ее легко повторить дома
Общество
Турецкие берек-треугольники — хрустящая закуска с улочек Стамбула. Лаваш, сыр, зелень — ее легко повторить дома
Беру корицу и яблоки — шарлотка отдыхает! Готовлю пончики по-немецки: воздушные облака за 30 минут
Общество
Беру корицу и яблоки — шарлотка отдыхает! Готовлю пончики по-немецки: воздушные облака за 30 минут
Всего 2 ингредиента — на выходе хачапури-спирали с сыром: рецепт по-грузински без духовки и возни с тестом
Общество
Всего 2 ингредиента — на выходе хачапури-спирали с сыром: рецепт по-грузински без духовки и возни с тестом
рецепты
кулинария
торты
десерты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поляки разделились во мнениях о будущем дипотношений с Россией
Удары по Украине сегодня, 1 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Любителям сидеть на унитазе с телефоном рассказали об «анальной мясорубке»
Чиновников в российском регионе ждут сокращения
В Британии назвали ошибку Зеленского перед переговорами Украины и США
Россиянин ударил топором мотоциклиста на заправке и попал на видео
Зумеры помогли Билану поднять прайс на новогодние корпоративы
Перенесший рак журналист назвал переломное событие в своей жизни
В Перми водители застряли в километровой пробке из-за ДТП
В АТОР предсказали рост турпотока из Китая в Россию после отмены виз
Купянск, Липцы, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 1 декабря
Ангарскому маньяку вынесли приговор по делу о двойном убийстве
В Минпромторге раскрыли средний возраст автомобилей в России
Значительная часть прежнего парламента Киргизии возвращается в новый созыв
Калифорнийские ученые нашли уникальную амебу
Традиционную программу зимних развлечений запустили в Москве
«Мерзость»: у Плющенко лопнуло терпение из-за матери Костылевой
Скончался заслуженный врач России Ярцев
В Госдуме возмутились лечением мигрантов по ОМС
Медведчук объяснил, в чьих руках находится власть после отставки Ермака
Дальше
Самое популярное
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола
Общество

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.