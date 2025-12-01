Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака

Если вы ищете десерт, который сможет покорить сердце любого шоколадного гурмана, этот бархатный пирог с маскарпоне станет настоящим откровением. Его нежная, почти шелковая текстура и насыщенный шоколадный вкус никого не оставят равнодушным. Секрет успеха кроется в точном соблюдении температуры — шоколад нельзя перегревать, иначе он станет комковатым и испортит всю текстуру десерта. Особенно капризен молочный шоколад, поэтому в этом рецепте мы используем черный, который более устойчив к тепловой обработке. Этот пирог — не просто сладость, а настоящее испытание для вашего терпения, ведь ему нужно полностью остыть, чтобы раскрыть свой вкус.

Для песочной основы измельчите 200 г шоколадного печенья в крошку и смешайте с 100 г растопленного сливочного масла. Утрамбуйте массу в разъемную форму диаметром 22–24 см и уберите в холодильник. Для начинки растопите на водяной бане 250 г горького шоколада, следите, чтобы температура не превышала 40 °C. В отдельной миске взбейте 3 яйца с 150 г сахара и ванильным экстрактом до светлой пены. Добавьте 500 г маскарпоне и 200 г сметаны, взбивайте до однородности. Просейте 100 г муки и 25 г какао, аккуратно вмешайте в сырную массу. Тонкой струйкой влейте остывший растопленный шоколад, постоянно помешивая. Выложите начинку на охлажденную основу и разровняйте. Выпекайте в разогретой до 160 °C духовке 50–60 минут до легкого подрагивания центра. Полностью остудите в выключенной духовке с приоткрытой дверцей, затем уберите в холодильник на 6–8 часов. Этот пирог стоит того, чтобы подождать: его текстура становится идеальной после полного охлаждения.

