День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 11:02

«С этого и начнется»: депутат о возможных упреждающих ударах НАТО по России

Колесник: угрозы НАТО наносить упреждающие удары по РФ не останутся без ответа

Андрей Колесник Андрей Колесник Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Ответ на возможные попытки НАТО наносить упреждающие удары по России не заставит себя ждать, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, воинственные заявления членов Альянса служат для привлечения внимания и увеличения доходов.

Может произойти обратный эффект от возможных упреждающих ударов НАТО. Мы этого ждать не будем, нанесем упреждающий удар сами. С этого все и начнется. Страны Альянса агрессивно ведут себя против нас. Это заявление является очередным витком эскалации, который ведет к очень нехорошим последствиям. Россия так против них себя не ведет. Они постоянно доводят до исступления своих людей. Видимо, руководство НАТО понимает, что его не очень воспринимают, и пытается обратить на себя внимание и доказать свою нужность, — высказался Колесник.

Он подчеркнул, что НАТО постепенно теряет свою актуальность. По мнению Колесника, внутри Альянса людей волнует только личная нажива, но такая ситуация может привести к третьей мировой войне.

Задача России — работать, совершенствовать обороноспособность страны и быть готовой к таким провокациям, чтобы не пропустить их желание и возможность нанести по нам упреждающий удар. Как сказал наш президент [Владимир Путин], если драка неизбежна, бить надо первым, — заключил Колесник.

Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Альянс рассматривает возможность упреждающих действий в ответ на некоторые шаги России. По его словам, НАТО изучает варианты более активных и превентивных мер, включая сферу кибербезопасности.

НАТО
Россия
депутаты
Запад
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генерал ответил, откуда ВСУ могли атаковать Каспийск
Поляки разделились во мнениях о будущем дипотношений с Россией
Удары по Украине сегодня, 1 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Любителям сидеть на унитазе с телефоном рассказали об «анальной мясорубке»
Чиновников в российском регионе ждут сокращения
В Британии назвали ошибку Зеленского перед переговорами Украины и США
Россиянин ударил топором мотоциклиста на заправке и попал на видео
Зумеры помогли Билану поднять прайс на новогодние корпоративы
Перенесший рак журналист назвал переломное событие в своей жизни
В Перми водители застряли в километровой пробке из-за ДТП
В АТОР предсказали рост турпотока из Китая в Россию после отмены виз
Купянск, Липцы, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 1 декабря
Ангарскому маньяку вынесли приговор по делу о двойном убийстве
В Минпромторге раскрыли средний возраст автомобилей в России
Значительная часть прежнего парламента Киргизии возвращается в новый созыв
Калифорнийские ученые нашли уникальную амебу
Традиционную программу зимних развлечений запустили в Москве
«Мерзость»: у Плющенко лопнуло терпение из-за матери Костылевой
Скончался заслуженный врач России Ярцев
В Госдуме возмутились лечением мигрантов по ОМС
Дальше
Самое популярное
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола
Общество

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.