«С этого и начнется»: депутат о возможных упреждающих ударах НАТО по России Колесник: угрозы НАТО наносить упреждающие удары по РФ не останутся без ответа

Ответ на возможные попытки НАТО наносить упреждающие удары по России не заставит себя ждать, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, воинственные заявления членов Альянса служат для привлечения внимания и увеличения доходов.

Может произойти обратный эффект от возможных упреждающих ударов НАТО. Мы этого ждать не будем, нанесем упреждающий удар сами. С этого все и начнется. Страны Альянса агрессивно ведут себя против нас. Это заявление является очередным витком эскалации, который ведет к очень нехорошим последствиям. Россия так против них себя не ведет. Они постоянно доводят до исступления своих людей. Видимо, руководство НАТО понимает, что его не очень воспринимают, и пытается обратить на себя внимание и доказать свою нужность, — высказался Колесник.

Он подчеркнул, что НАТО постепенно теряет свою актуальность. По мнению Колесника, внутри Альянса людей волнует только личная нажива, но такая ситуация может привести к третьей мировой войне.

Задача России — работать, совершенствовать обороноспособность страны и быть готовой к таким провокациям, чтобы не пропустить их желание и возможность нанести по нам упреждающий удар. Как сказал наш президент [Владимир Путин], если драка неизбежна, бить надо первым, — заключил Колесник.

Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Альянс рассматривает возможность упреждающих действий в ответ на некоторые шаги России. По его словам, НАТО изучает варианты более активных и превентивных мер, включая сферу кибербезопасности.