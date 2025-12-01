День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 09:35

Всего 2 ингредиента — на выходе хачапури-спирали с сыром: рецепт по-грузински без духовки и возни с тестом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Представьте: теплый летний вечер, потрескивание костра и аромат свежей выпечки, доносящийся с мангала. Хачапури на шампурах — это не просто еда, а настоящее приключение, которое превратит любой пикник в маленький праздник грузинской кухни. Это блюдо идеально подходит для тех случаев, когда хочется чего-то особенного, но возиться с тестом нет ни времени, ни желания. Всего два ингредиента и немного сноровки — и вот уже золотистые, хрустящие снаружи и нежные внутри хачапури готовы. Они особенно хороши тем, что их можно готовить прямо на открытом огне, создавая ту самую атмосферу единения с природой, которую так ценят любители загородного отдыха.

Вам понадобится 180 граммов слоеного теста и 180 граммов сыра. Идеально подойдет сулугуни — он лучше всего тянется и дарит тот самый классический вкус хачапури. Тесто раскатайте в прямоугольный пласт толщиной около 3–4 миллиметров. Нарежьте его на полоски шириной 2–3 сантиметра. Сыр нарежьте брусочками, по длине примерно соответствующими ширине полосок теста. Каждый брусочек сыра заверните в полоску теста по спирали, как рулет, стараясь, чтобы не было просветов. Нанижите получившиеся рулетики на шампуры, оставляя между ними небольшие промежутки. Жарить нужно на умеренном жаре, постоянно поворачивая, чтобы тесто равномерно пропеклось и покрылось золотистой корочкой со всех сторон. Это займет около 10–15 минут. Подавайте хачапури сразу, пока сыр внутри горячий и тянется. Отличным дополнением станут свежая зелень и овощи по сезону.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

Проверено редакцией
Читайте также
Тесто не поднимется, если вы забыли об одном правиле: простой температурный секрет, который спасает любую выпечку
Общество
Тесто не поднимется, если вы забыли об одном правиле: простой температурный секрет, который спасает любую выпечку
Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество
Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Быстрее оладьев, вкуснее блинов — сладкий завтрак в тайском стиле: наш семейный хит
Общество
Быстрее оладьев, вкуснее блинов — сладкий завтрак в тайском стиле: наш семейный хит
Голубцам прощай! Готовлю грузинскую хачапури с картошкой — выглядит аппетитно, тает во рту
Общество
Голубцам прощай! Готовлю грузинскую хачапури с картошкой — выглядит аппетитно, тает во рту
Хачапури-десятиминутка: сырная лепешка на сковороде на завтрак и перекус
Общество
Хачапури-десятиминутка: сырная лепешка на сковороде на завтрак и перекус
хачапури
завтраки
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Актриса Поргина отреагировала на слухи об экстренной госпитализации
На популярного рэпера-иноагента завели уголовное дело
Трамп подтвердил переговоры с Мадуро
Рассекречен закрытый чат украинских чиновников для увольнения Ермака
В России нашли способ, как сделать рыбу дешевле
При атаке БПЛА в Каспийске пострадала 12-летняя девочка
Пушилин раскрыл, что происходит на Добропольском выступе
Разрыв между зарплатами бедных и богатых в России сократился
Раскрыта причина массовых жалоб россиян на сроки ремонта авто по ОСАГО
Стало известно о состоянии девочки, раненной при атаке ВСУ на Севастополь
Фаза Луны сегодня, 1 декабря: кому пора стричься, с кем вести переговоры?
Стала известна судьба остатков ВСУ в лесах Волчанска
В Европе предостерегли США от «исторической ошибки огромных масштабов»
Подростков-насильников хотят приравнять к взрослым в суде
Гороскоп 1 декабря: кого ждут новые возможности, кто может потерять любовь?
Готовим легендарный салат цезарь без курицы и креветок, но с секретом
В НАТО допустили возможность «упреждающих действий» против России
В первый день зимы произошла одна из мощнейших вспышек на Солнце
В США рассказали о консультациях с Украиной по территориям
Губернатор вышел на связь после мощного взрыва в Дагестане
Дальше
Самое популярное
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Россиянам напомнили о штрафах за украшенные гирляндами окна
Общество

Россиянам напомнили о штрафах за украшенные гирляндами окна

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.