Всего 2 ингредиента — на выходе хачапури-спирали с сыром: рецепт по-грузински без духовки и возни с тестом

Представьте: теплый летний вечер, потрескивание костра и аромат свежей выпечки, доносящийся с мангала. Хачапури на шампурах — это не просто еда, а настоящее приключение, которое превратит любой пикник в маленький праздник грузинской кухни. Это блюдо идеально подходит для тех случаев, когда хочется чего-то особенного, но возиться с тестом нет ни времени, ни желания. Всего два ингредиента и немного сноровки — и вот уже золотистые, хрустящие снаружи и нежные внутри хачапури готовы. Они особенно хороши тем, что их можно готовить прямо на открытом огне, создавая ту самую атмосферу единения с природой, которую так ценят любители загородного отдыха.

Вам понадобится 180 граммов слоеного теста и 180 граммов сыра. Идеально подойдет сулугуни — он лучше всего тянется и дарит тот самый классический вкус хачапури. Тесто раскатайте в прямоугольный пласт толщиной около 3–4 миллиметров. Нарежьте его на полоски шириной 2–3 сантиметра. Сыр нарежьте брусочками, по длине примерно соответствующими ширине полосок теста. Каждый брусочек сыра заверните в полоску теста по спирали, как рулет, стараясь, чтобы не было просветов. Нанижите получившиеся рулетики на шампуры, оставляя между ними небольшие промежутки. Жарить нужно на умеренном жаре, постоянно поворачивая, чтобы тесто равномерно пропеклось и покрылось золотистой корочкой со всех сторон. Это займет около 10–15 минут. Подавайте хачапури сразу, пока сыр внутри горячий и тянется. Отличным дополнением станут свежая зелень и овощи по сезону.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».