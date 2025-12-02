Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 17:00

Нарядная закуска на праздничный стол. «Тающий камамбер»: нужны кусочек сыра, черри и чесночок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Я нашла идеальный способ впечатлить гостей или устроить себе праздник без долгой возни с нарезкой и заправками. Вместо этого я запекаю цельный камамбер — знаменитый французский сыр в съедобной белой корочке. Это не просто закуска, а настоящее волшебство: твердый сыр в духовке превращается в нежнейший кремовый десерт с насыщенным ореховым вкусом, который идеально сочетается со сладостью томатов черри и пикантностью чеснока. Аромат, который наполняет кухню во время приготовления, сводит с ума! Это блюдо выглядит настолько эффектно и ресторанно, что никто не поверит, насколько оно простое в исполнении. Идеально для вина и душевных разговоров.

Вам понадобится: один цельный сыр камамбер в деревянной коробочке (около 200 г), 150–200 г помидоров черри, 2-3 зубчика чеснока, пара веточек свежего тимьяна или розмарина, столовая ложка оливкового масла, соль и свежемолотый черный перец по вкусу. Разогрейте духовку до 180 °C. Достаньте сыр из упаковки и верните его в деревянную коробку. Сделайте на сыре крестообразные надрезы сверху. Помидоры черри разрежьте пополам, чеснок нарежьте пластинами. Выложите помидоры и чеснок вокруг сыра в коробке. Полейте все оливковым маслом, посыпьте солью, перцем и разложите веточки трав. Запекайте 15–20 минут, пока сыр не станет мягким внутри, но не потеряет форму. Подавайте сразу же, прямо в коробочке, с ломтиками багета или крекерами. Гости сами будут макать хлеб в растекшийся нежный сыр и запеченные томаты. Это тот случай, когда минимальные усилия дают максимальный восторг!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

Проверено редакцией
Читайте также
Как продлить жизнь сметане до полугода — секрет заморозки для кулинарных экспериментов и экономии продуктов
Общество
Как продлить жизнь сметане до полугода — секрет заморозки для кулинарных экспериментов и экономии продуктов
Вместо надоевшего борща и лапши готовлю куэйти: вьетнамский суп с рисовой лапшой и яйцом. Очень простой и вкусный
Общество
Вместо надоевшего борща и лапши готовлю куэйти: вьетнамский суп с рисовой лапшой и яйцом. Очень простой и вкусный
Картофельное сабджи с ананасом: готовлю к ужину вегетарианское блюдо, которое удивит вкусом
Общество
Картофельное сабджи с ананасом: готовлю к ужину вегетарианское блюдо, которое удивит вкусом
Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно
Общество
Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно
Готовим вкусную закуску в лаваше: проверенный домашний и бюджетный рецепт
Семья и жизнь
Готовим вкусную закуску в лаваше: проверенный домашний и бюджетный рецепт
рецепты
закуски
салаты
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт раскрыл значение скорого освобождения Купянск-Узлового
Психиатр Федорович назвал хоббидоггинг нездоровой тенденцией
Дело Долиной дошло до Верховного суда
Путин пригрозил «отрезать Украину от моря» в ответ на пиратство
Симоньян предложила Западу способ обезопаситься от российского влияния
Путин предупредил Европу о последствиях в случае военного конфликта
Александра Захарова поблагодарила зрителей театров за связь с элитарностью
Представитель блогера рассказал о «договорной» драке с директором Киркорова
Путин напомнил обижающейся Европе, что никто не отстранял ее от переговоров
Путин рассказал, когда освободят Купянск-Узловой
Педофил из придорожного кафе: в Перми бизнесмен охотился на школьниц
В ЕС раскрыли, на что должна пойти Армения в отношении России
Гибель экс-жениха на СВО, скандал с Долиной, долги: как живет Водонаева
Диетолог объяснила, поможет ли грейпфрут в похудении
«Недопустимо»: в ФЛГР отреагировали на инцидент с Большуновым
Российская бортпроводница установила рекорд по прогулам за год
«Живут на другой планете»: Путин о «выклянчивании денег» Киевом
Политолог объяснил готовность США отказаться от помощи Украине
Путин раскрыл, кому опасно находиться в Красноармейске
Путин назвал страны, сотрудничество с которыми выйдет на новый уровень
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.