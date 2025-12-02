Нарядная закуска на праздничный стол. «Тающий камамбер»: нужны кусочек сыра, черри и чесночок

Я нашла идеальный способ впечатлить гостей или устроить себе праздник без долгой возни с нарезкой и заправками. Вместо этого я запекаю цельный камамбер — знаменитый французский сыр в съедобной белой корочке. Это не просто закуска, а настоящее волшебство: твердый сыр в духовке превращается в нежнейший кремовый десерт с насыщенным ореховым вкусом, который идеально сочетается со сладостью томатов черри и пикантностью чеснока. Аромат, который наполняет кухню во время приготовления, сводит с ума! Это блюдо выглядит настолько эффектно и ресторанно, что никто не поверит, насколько оно простое в исполнении. Идеально для вина и душевных разговоров.

Вам понадобится: один цельный сыр камамбер в деревянной коробочке (около 200 г), 150–200 г помидоров черри, 2-3 зубчика чеснока, пара веточек свежего тимьяна или розмарина, столовая ложка оливкового масла, соль и свежемолотый черный перец по вкусу. Разогрейте духовку до 180 °C. Достаньте сыр из упаковки и верните его в деревянную коробку. Сделайте на сыре крестообразные надрезы сверху. Помидоры черри разрежьте пополам, чеснок нарежьте пластинами. Выложите помидоры и чеснок вокруг сыра в коробке. Полейте все оливковым маслом, посыпьте солью, перцем и разложите веточки трав. Запекайте 15–20 минут, пока сыр не станет мягким внутри, но не потеряет форму. Подавайте сразу же, прямо в коробочке, с ломтиками багета или крекерами. Гости сами будут макать хлеб в растекшийся нежный сыр и запеченные томаты. Это тот случай, когда минимальные усилия дают максимальный восторг!

