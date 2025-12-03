Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Путин назвал ключевое условие возвращения ЕС к переговорам по Украине

Путин допустил возврат ЕС к переговорам по Украине при условии учета реалий

Евросоюзу придется признать фактическое положение дел и отказаться от иллюзий, если он хочет вернуться к переговорному процессу по Украине, цитирует пресс-служба Кремля президента России Владимира Путина. По его словам, инициатором разрыва контактов ранее выступил сам Брюссель.

Поэтому, если они хотят вернуться действительно на почву реальности, исходя из той ситуации, которая складывается на земле, как в таких случаях говорят, — пожалуйста, мы это допускаем,заявил глава государства.

Российский лидер указал на три ключевых момента в позиции ЕС. Во-первых, союз сам прервал взаимодействие с Москвой, взяв курс на стратегическое поражение России, от которого теперь не может отказаться. Во-вторых, сейчас европейские страны, по оценке Путина, препятствуют мирным усилиям администрации США. В-третьих, у ЕС нет собственной мирной повестки, а его предложения часто носят деструктивный характер.

Ранее Путин на пленарной сессии форума «Россия зовет!» указывал, что страны Европы обижаются, что их якобы отстранили от переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Глава государства напомнил, что политики сами решили не участвовать в диалоге.

Позже президент добавил, что Россия будет выводить сотрудничество с Индией и Китаем на новый уровень. По его словам, страны объединяют долгие годы дружбы и стратегического партнерства. В течение последних трех лет Москва существенно увеличила объем торговли с Пекином и Нью-Дели.

