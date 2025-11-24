Низкокалорийная селедка под шубой: по вкусу не отличить от классической

Приготовьте любимый новогодний салат «Сельдь под шубой» в его легкой, низкокалорийной версии, которую по вкусу не отличить от классической!

Главный секрет — вместо готовой селедки в масле используйте слабосоленую сельдь. Разделайте ее сами: удалите кожу, отрежьте голову и хвост, аккуратно выньте хребет и все мелкие кости. Нарежьте чистое филе небольшими кусочками. Это сразу уберет лишние калории и насыщенные жиры.

Для салата вам понадобится: слабосоленая сельдь, 2 отварные свеклы, 2 моркови, 3 картофелины, луковица, легкий майонез для заправки. Выкладывайте слои в следующем порядке: картофель, мелко нарезанный лук, сельдь, морковь, свекла. Каждый слой, кроме лука, слегка промазывайте майонезом.

Вкус получается свежим и гармоничным: нежная слабосоленая рыба, сладковатые овощи создают знакомый, но более полезный букет. Это та самая шуба, которую можно есть без угрызений совести!

