24 ноября 2025 в 09:46

Низкокалорийная селедка под шубой: по вкусу не отличить от классической

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Приготовьте любимый новогодний салат «Сельдь под шубой» в его легкой, низкокалорийной версии, которую по вкусу не отличить от классической!

Главный секрет — вместо готовой селедки в масле используйте слабосоленую сельдь. Разделайте ее сами: удалите кожу, отрежьте голову и хвост, аккуратно выньте хребет и все мелкие кости. Нарежьте чистое филе небольшими кусочками. Это сразу уберет лишние калории и насыщенные жиры.

Для салата вам понадобится: слабосоленая сельдь, 2 отварные свеклы, 2 моркови, 3 картофелины, луковица, легкий майонез для заправки. Выкладывайте слои в следующем порядке: картофель, мелко нарезанный лук, сельдь, морковь, свекла. Каждый слой, кроме лука, слегка промазывайте майонезом.

Вкус получается свежим и гармоничным: нежная слабосоленая рыба, сладковатые овощи создают знакомый, но более полезный букет. Это та самая шуба, которую можно есть без угрызений совести!

Ранее стало известно, как приготовить салат «Ванька кучерявый» на Новый год со шпротами и маринованными огурцами.

Проверено редакцией
