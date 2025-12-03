Фаза Луны сегодня, 3 декабря: сохраняем семью, играем с собакой, вкалываем

Сегодня в 14:17 по московскому времени Луна перейдет в 14-е сутки лунного цикла. Они продлятся до конца дня.

В каком знаке зодиака и в какой фазе сегодня Луна

Луна сегодня переходит под влияние непредсказуемых и двуличных Близнецов. Будьте готовы к веселым событиям, которые нередко будут оканчиваться недопониманием. При этом спутник Земли последние часы пребывает в растущей фазе — уже в 5 декабря нас ждет последнее полнолуние этого года.

Общая характеристика дня

Еще один удачный день в лунном месяце. Отличное время для решающего рывка. Если вы замыслили нечто грандиозное — сегодня самое время начать, успех будет гарантирован. Прислушивайтесь к советам старших — вы почерпнете для себя нечто чрезвычайно полезное.

Здоровье и красота

Отличное время для силовых тренировок. Болезни, начавшиеся сегодня, быстро пройдут. Будьте осторожны с питьевым режимом — почки могут не справиться с большим объемом жидкости, и дело кончится отеками. Стрижку лучше отложить, а вот окрашивание волос и новый цвет покрытия ногтей придутся кстати.

Свадьба и отношения

Сегодня не стоит заключать брак, а также разводиться, делить имущество, заключать брачный договор и совершать любые юридические действия, где замешаны члены семьи — мужчина и женщина.

Природа

Рыбалка по-прежнему будет непродуктивной. Владельцы собак и кошек сегодня могут провести незабываемый день, если придумают для питомца новую игру. Например, для кошки можно подвесить игрушку в необычном месте. Для собаки — устроить игру с обнюхиванием каждого предмета, который вы будете доставать из пакета с покупками. Садоводам стоит посвятить вечер выбору семян на следующий год или разобрать личные запасы.

Бизнес и финансы

Сегодня вам удастся свернуть горы — энергии достаточно, чтобы переделать огромное количество дел. Результат не замедлит себя ждать — вероятны получение премии, повышение по службе или другие приятные бонусы. Сделки, заключенные сегодня, принесут хорошую прибыль. А деловые встречи завершатся выгодными знакомствами.