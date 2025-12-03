Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 03:10

Фаза Луны сегодня, 3 декабря: сохраняем семью, играем с собакой, вкалываем

Фаза Луны сегодня, 3 декабря: заключаем сделки, играем с котом, слушаем советы Фаза Луны сегодня, 3 декабря: заключаем сделки, играем с котом, слушаем советы Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сегодня в 14:17 по московскому времени Луна перейдет в 14-е сутки лунного цикла. Они продлятся до конца дня.

В каком знаке зодиака и в какой фазе сегодня Луна

Луна сегодня переходит под влияние непредсказуемых и двуличных Близнецов. Будьте готовы к веселым событиям, которые нередко будут оканчиваться недопониманием. При этом спутник Земли последние часы пребывает в растущей фазе — уже в 5 декабря нас ждет последнее полнолуние этого года.

Общая характеристика дня

Еще один удачный день в лунном месяце. Отличное время для решающего рывка. Если вы замыслили нечто грандиозное — сегодня самое время начать, успех будет гарантирован. Прислушивайтесь к советам старших — вы почерпнете для себя нечто чрезвычайно полезное.

Здоровье и красота

Отличное время для силовых тренировок. Болезни, начавшиеся сегодня, быстро пройдут. Будьте осторожны с питьевым режимом — почки могут не справиться с большим объемом жидкости, и дело кончится отеками. Стрижку лучше отложить, а вот окрашивание волос и новый цвет покрытия ногтей придутся кстати.

Свадьба и отношения

Сегодня не стоит заключать брак, а также разводиться, делить имущество, заключать брачный договор и совершать любые юридические действия, где замешаны члены семьи — мужчина и женщина.

Фаза Луны сегодня, 3 декабря Фаза Луны сегодня, 3 декабря Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Природа

Рыбалка по-прежнему будет непродуктивной. Владельцы собак и кошек сегодня могут провести незабываемый день, если придумают для питомца новую игру. Например, для кошки можно подвесить игрушку в необычном месте. Для собаки — устроить игру с обнюхиванием каждого предмета, который вы будете доставать из пакета с покупками. Садоводам стоит посвятить вечер выбору семян на следующий год или разобрать личные запасы.

Бизнес и финансы

Сегодня вам удастся свернуть горы — энергии достаточно, чтобы переделать огромное количество дел. Результат не замедлит себя ждать — вероятны получение премии, повышение по службе или другие приятные бонусы. Сделки, заключенные сегодня, принесут хорошую прибыль. А деловые встречи завершатся выгодными знакомствами.

Читайте также
Змея готовит щедрый подарок тем, кто рожден в особые даты: как избранники успеют улучшить свое финансовое положение до конца 2025 года
Общество
Змея готовит щедрый подарок тем, кто рожден в особые даты: как избранники успеют улучшить свое финансовое положение до конца 2025 года
Преданные пессимисты: полная характеристика рожденных в год Собаки
Семья и жизнь
Преданные пессимисты: полная характеристика рожденных в год Собаки
Лунный календарь на декабрь-2025: благоприятные дни для всех дел
Семья и жизнь
Лунный календарь на декабрь-2025: благоприятные дни для всех дел
Фаза Луны сегодня, 25 ноября: не даем в долг, гладим котов, омолаживаемся
Семья и жизнь
Фаза Луны сегодня, 25 ноября: не даем в долг, гладим котов, омолаживаемся
Фаза Луны сегодня, 24 ноября: кормим белок, бережем деньги, рыбачим
Семья и жизнь
Фаза Луны сегодня, 24 ноября: кормим белок, бережем деньги, рыбачим
астрология
лунные календари
фаза Луны
эзотерика
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирный план Трампа наткнулся на «гранит» российских позиций
Фаза Луны сегодня, 3 декабря: сохраняем семью, играем с собакой, вкалываем
В России оценили возможность восстановления диалога с Грузией
«ЕС его ненавидит»: кто такой глава МИД Венгрии Сийярто, что говорит об РФ
Переговоры Путина и Уиткоффа в Москве: итоги встречи, к чему пришли стороны
Ведущие чат-боты ИИ прекратили работу во всем мире
Ушаков перечислил документы, обсуждавшиеся на встрече с Уиткоффом
Ермак на замке, Зеленский на волоске: когда рухнет режим в Киеве
Вице-мэра Нижнего Новгорода задержали за взятку
Умерла четвертая жена Михаила Ефремова
Ушаков рассказал, как прошло обсуждение компромиссного плана по Украине
Дмитриев оценил встречу Путина и Уиткоффа
Путин назвал ключевое условие возвращения ЕС к переговорам по Украине
Сели в лужу: ЕС потерял «след РФ» в залетах БПЛА — чьи это были провокации
Встреча Путина и Уиткоффа в Москве завершилась спустя почти пять часов
Украинский полк попался на фейке о Красноармейске
Хакеры раскрыли имена украинских военных, атаковавших российский танкер
Приметы 3 декабря: Прокл — спасаемся от нечисти
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 3 декабря 2025 года
Скандал с «Огоньком», побег в США, винный бизнес: как живет Игорь Ларионов
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.