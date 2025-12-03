Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 3 декабря 2025 года

Какой сегодня день? 3 декабря читают стихотворения Фета, открывают «Малахитовую шкатулку», готовят яблочный пирог, отказываются от слова «нет», совершают добрые, бескорыстные поступки и говорят об инвалидах. Еще сегодня пишут эсэмэски, говорят о смелости первой жены декабриста и изучают работы дочки Зигмунда Фрейда, которая пошла по стопам отца. А также в начале декабря поздравляют художников, работающих с 3D. Поговорим обо всем этом в материале NEWS.ru.

Памятные даты и исторические события 3 декабря

Какие праздники отмечают 3 декабря? Празднование в эту дату Всемирного дня компьютерной графики было инициативой компании Alias для популяризации 3D-технологий. Дата выбрана из-за символичного сочетания знаков: 3D — 3 декабря. Со временем праздник объединил всех специалистов индустрии — от художников и дизайнеров до разработчиков игр в 3D. В этот день проводят мастер-классы, конкурсы и демонстрации технологий, отмечая влияние компьютерной графики на современную культуру и развлечения.

Ежегодно в эту дату мир отмечает День инвалидов, учрежденный ООН 33 года назад. День призван продвигать права и вовлеченность людей с инвалидностью во все сферы жизни, напоминая об их потребности в доступной среде и социальной поддержке.

Необычные праздники и интересные факты

3 декабря — это еще и сладкий, необычный праздник для всех гурманов: День яблочного пирога! Вкусная традиция уходит корнями в далекий 1381 год, когда в Англии напечатали первый известный рецепт пирога с яблоками, грушами, изюмом и пряностями. Современные же варианты этого десерта ограничены только фантазией пекаря: от классической шарлотки до авторских шедевров с орехами, карамелью или необычными специями. А приготовить его сегодня можно практически на чем угодно — от традиционной духовки до сковороды и даже микроволновой печи. К слову, NEWS.ru писал уже о том, как приготовить вкусный яблочный пирог. Сами готовили по этому рецепту, так что можем рекомендовать и вам.

Истоки рецепта яблочного пирога, известного еще со времен Средневековья, согласно разным кулинарным версиям, могут крыться в нескольких странах. В список включают Россию, США, Великобританию и Францию, каждая из которых предлагает свою уникальную интерпретацию этого десерта. Возникает даже спор о «родине» яблочного угощения.

Какой сегодня день в России и мире? Третий декабрьский день является по-настоящему особенным. Сегодня люди дают друг другу утвердительные ответы... Странно? Возможно. Интересно? Конечно же, да!

3 декабря — какой сегодня праздник отмечают в России и мире Фото: Shutterstock/FOTODOM

Идея этого необычного праздника, Дня положительных ответов, помогает сместить фокус в общении с автоматического «нет» или «позже» на осознанное «да». Пожалуй, этот день — своего рода социальный эксперимент и тренировка для нас самих. Говоря «да» (там, где это уместно и безопасно), мы не только делаем приятное другому, но и открываем новые возможности для себя, чаще выходим из рутины и укрепляем связи с людьми.

Пусть сегодняшний день станет поводом не только для позитивных ответов, но и для маленьких добрых поступков, которые создают цепную реакцию хорошего настроения!

Церковные и религиозные праздники сегодня

А еще сегодня День памяти святого Прокла в календаре у верующих православных.

Именины и дни ангела сегодня

Ох, вы не поверите, сколько 3 декабря людей празднуют свои именины! Давайте назовем часть из списка тех, в честь кого нужно печь каравай. Итак, это люди: Иосиф, Григорий, Василий, Владимир, Иван, Арсений, Макар, Илларион. Среди женщин день ангела сегодня отмечают Фекла, Анна, а также Татьяна.

Этот день в истории: что произошло 3 декабря

NEWS.ru также расскажет об историческом событии этого дня. 33 года назад инженер Нил Папворт отправил первое в мире СМС с текстом: «Счастливого Рождества», открыв эпоху текстового общения на мобильных телефонах. Эта технология, ставшая невероятно популярной в конце 1990-х и 2000-х, коренным образом изменила наш стиль общения, сделав его мгновенным и асинхронным.

Сегодня, несмотря на доминирование интернет-мессенджеров, СМС-сообщения сохраняют свою роль. Они остается ключевым инструментом для двухфакторной аутентификации, официальных уведомлений от банков и госорганов, а также надежным каналом связи там, где нет стабильного интернета. Кажется, в сегодняшних реалиях эсэмэски — реальный выход, чтобы более-менее стабильно поддерживать связь по телефону... Возвращаемся к истокам?

Какие праздники отмечают 3 декабря Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Кто умер и родился 3 декабря

Сегодня 225 лет со дня рождения княгини Екатерины Трубецкой. Она стала первой из жен декабристов, которая последовала за мужем в Сибирь. Преодолев сопротивление, она добровольно отказалась от дворянских прав в Иркутске, выбрав жизнь в ссылке. Ее жертвенный подвиг, воспетый Некрасовым в поэме «Русские женщины», стал символом верности.

Почти через век после дня рождения Трубецкой появилась на свет Анна Фрейд — психоаналитик, младшая дочка Зигмунда Фрейда. Она считается основательницей детского психоанализа. Начав карьеру учителем, стала секретарем и сиделкой отца, глубоко изучив его метод. Вступив в Венское психоаналитическое общество, развивала его идеи, сосредоточившись на теории защитных механизмов и терапии детей.

Какой сегодня день? 3 декабря 1898 года родился выдающийся советский конструктор, создатель легендарного танка Т-34. Речь о Михаиле Кошкине. Под его руководством машина, ставшая символом мощи Красной армии в Великой Отечественной войне, была разработана и запущена в производство в 1940 году. За этот выдающийся вклад в победу Кошкин был посмертно удостоен звания Героя Социалистического Труда в 1990 году.

133 года назад умер русский поэт-лирик Афанасий Фет, глава «чистого искусства», воспевавший красоту и мимолетность чувств. Его поэзия, высоко ценимая современниками, завершила эпоху нового классицизма. Стихи Фета — хрестоматийная часть русской культуры.

Павел Бажов, скончавшийся 3 декабря 1950 года, — писатель, открывший миру Урал через свои сказы. Он соединил волшебные сюжеты с реальным бытом горняков (знал о нем не понаслышке, ведь отец работал на горных заводах), создав уникальный мир «Малахитовой шкатулки». Герои его сказов — от «Серебряного копытца» до «Огневушки-Поскакушки» — знакомы каждому с детства, а его язык стал драгоценным наследием русской литературы.

Уход Нины Ургант 3 декабря 2021 года стал большой потерей для отечественной культуры. Она была актрисой, чье творчество простиралось от лирических героинь, как в «Двенадцатой ночи», до пронзительных драматических ролей, как в «Белорусском вокзале». Есть ли у вас любимый фильм с ее участием?