Для утренней трапезы: готовим скандинавский яблочный пирог

NEWS.ru предлагает интересный рецепт пирога в духовке. Его готовят скандинавские хозяюшки.

Состав: кислые яблоки — 4–5 шт. (800 г), мука пшеничная в/с — 150 г, сахар-песок — 150 г + 15 г для декора, яйца куриные — 3 шт. (категория С1), масло сливочное 82% — 100 г, разрыхлитель пекарский — 5 г, корица молотая — 5 г, соль — 2 г, хлопья миндальные — 20 г.

Как приготовить скандинавский яблочный пирог: очищенные от семечек и кожуры яблоки нарезаем пластинами толщиной 2–3 мм, размягченное масло взбиваем с сахарам блендером 3 минуты. Вводите яйца по одному, продолжая взбивание. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем, корицей и солью.

Застелите пергаментом дно формы и равномерно распределите тесто для яблочного пирога. Дольки равномерно разложите, посыпьте сахаром, корицей и миндальными хлопьями по желанию. Выпекайте яблочный пирог в разогретой до 180 °C духовке 42–45 минут.

Ранее NEWS.ru рассказывал о пользе свеклы для организма.