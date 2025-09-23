Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 15:37

Для утренней трапезы: готовим скандинавский яблочный пирог

Для утренней трапезы: готовим скандинавский яблочный пирог Для утренней трапезы: готовим скандинавский яблочный пирог Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

NEWS.ru предлагает интересный рецепт пирога в духовке. Его готовят скандинавские хозяюшки.

Состав: кислые яблоки — 4–5 шт. (800 г), мука пшеничная в/с — 150 г, сахар-песок — 150 г + 15 г для декора, яйца куриные — 3 шт. (категория С1), масло сливочное 82% — 100 г, разрыхлитель пекарский — 5 г, корица молотая — 5 г, соль — 2 г, хлопья миндальные — 20 г.

Как приготовить скандинавский яблочный пирог: очищенные от семечек и кожуры яблоки нарезаем пластинами толщиной 2–3 мм, размягченное масло взбиваем с сахарам блендером 3 минуты. Вводите яйца по одному, продолжая взбивание. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем, корицей и солью.

Застелите пергаментом дно формы и равномерно распределите тесто для яблочного пирога. Дольки равномерно разложите, посыпьте сахаром, корицей и миндальными хлопьями по желанию. Выпекайте яблочный пирог в разогретой до 180 °C духовке 42–45 минут.

Ранее NEWS.ru рассказывал о пользе свеклы для организма.

общество
рецепты
кулинария
выпечка
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Онищенко объяснил важность производства лекарств в РФ «акушеркой Урсулой»
В США заявили о возможном выходе из процесса урегулирования на Украине
Омбудсмен высказалась о детской благотворительности
Лукашенко обозначил главные «косяки» правительства Белоруссии
Россия предупредила о рисках столкновения с НАТО из-за одного инцидента
P. Diddy может выйти на свободу сразу после вынесения приговора
Рубио рассказал, на что должна пойти Украина для разрешения конфликта
Ржаная мука: современная выпечка с пользой для здоровья
Экономист раскрыл пользу от финансового паспорта
«Не менее 9 млрд рублей»: источник раскрыл активы российского судьи
В Минобороны оценили прогресс в освобождении Купянска
Боец больше двух километров нес товарища под угрозой удара ВСУ
Раскрыто, почему при ударе России по Запорожью ФАБ оказались выгоднее ракет
«Зеленский уже труп»: кто готовит заговор, что это значит для Москвы
Захарова рассказала, чем молдавский народ отличается от властей в Кишиневе
Неизвестный поджигатель спалил шесть авто и скрылся
Онищенко предположил, чем обернутся слова Трампа о парацетамоле
«Война проиграна»: политолог назвал признаки конца правления Зеленского
В Петербурге осудили скрывавшуюся пять лет мошенницу
На Западе раскрыли ранее неизвестные детали о новых антироссийских санкциях
Дальше
Самое популярное
Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.