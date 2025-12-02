Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 2 декабря 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 2 декабря 2025 года

Какой сегодня день? 2 декабря слушают песни поп-дивы Бритни Спирс, уговаривают Фортуну, чтобы она дала удачу, смотрят фильмы с красавицей Люси Лью и пекут оладушки для всей семьи. Еще в начале декабря внуки помогают бабушкам освоить смартфон и, если нужно, компьютер. А еще сегодня вспоминают ацтеков, которые, к их несчастью, познакомились с конкистадором Эрнаном Кортесом. О них и других персонах, умерших и родивших в этот день, о необычных поводах для праздников сегодня, а также о том, чем истории запомнилось 2 декабря, — в статье NEWS.ru.

Памятные даты и исторические события 2 декабря

2 декабря устраивают вечеринки и корпоративы сотрудники российских банков. Это профессиональная отраслевая дата, которая была установлена по инициативе финансового сообщества более 10 лет назад. Праздник не является государственным и выходным днем, но это не уменьшает его значимости и вклада виновников торжества в нашу жизнь! Поздравим же их!

Какой сегодня день в России и мире еще? Всемирный день компьютерной грамотности — отмечаемый с 2001 года день, который напоминает о важности цифровых навыков в современном мире. Согласитесь, что сегодня компьютерная грамотность — это не просто умение пользоваться техникой, а способность эффективно работать с информацией: искать, анализировать, создавать и безопасно хранить данные.

Дата служит хорошим поводом повысить свои навыки — освоить новую программу, изучить основы кибербезопасности или научиться отличать достоверные источники в Сети. А еще — помочь тем, кто только начинает: обучить родных, коллег.

Необычные праздники и интересные факты

Интересно, что у Фортуны есть не одна посвященная ей дата, а целых три в разных странах: 2 декабря, 29 марта и 20 июля. Этот международный необычный праздник обращает внимание на самую загадочную спутницу жизни — удачу.

Его название восходит к древнеримской богине Фортуне, повелительнице судьбы и везения. Ее главный символ — знаменитое колесо, напоминающее, что удача переменчива: сегодня ты на вершине, завтра — внизу. Не менее известен и атрибут богини — рог изобилия, из которого, согласно легенде, все необходимое само падало в руки.

Какие праздники отмечают 2 декабря еще? Сегодня день, когда аромат жареных оладьев должен витать на каждой кухне. Этот гастрономический праздник объединяет кулинарные традиции разных стран, напоминая, что оладьи — это не просто сытное угощение, но и символ домашнего уюта и творчества.

Классический рецепт из муки, яиц и молока — лишь точка отсчета. На его основе рождаются яблочные оладушки с корицей, нежные творожные (под ягодный сироп) и даже овощные — из кабачков или моркови для полезного перекуса. Каждая вариация открывает новые грани простого, казалось бы, блюда. Готовим сегодня оладушки по любимому рецепту, радуемся сами и радуем родных!

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 2 декабря 2025 года Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Церковные и религиозные праздники сегодня

Какой сегодня день у людей верующих? Сегодня православные отмечают Авдеев день.

Именины и дни ангела сегодня

А у кого в начале зимы личный праздник? Много людей празднует свои именины сегодня. Назвать каждого не получится физически, но вот часть из списка: Авдей, Вениамин, Геннадий, Герасим, Денис, Иларион, Леонид, Тимофей, Федор. Женских именин конкретно в этот вторник нет.

Этот день в истории: что произошло 2 декабря

221 год назад в соборе Парижской Богоматери эффектно короновали Наполеона Бонапарта. Семью месяцами ранее сенат провозгласил его императором французов. В честь этого события по всей Франции на несколько дней растянулись празднества с балами, концертами и фейерверками. Но этот период триумфа был недолог — впереди страну ожидала череда войн.

2 декабря 1908 года двухлетний мальчик Пу И стал последним императором Китая. Его история жизни похожа на эпическую сагу. Возведенный на трон в два года он потерял власть в шесть (хотя фактически управляли страной его регенты), а позже стал марионеточным правителем Маньчжоу-Го при японцах. После войны его ждал плен в СССР, «перевоспитание» в Китае и работа простым дворником. Его судьба — живое воплощение крушения империи и рождения новой эпохи.

Кто умер и родился 2 декабря

Ровно 188 лет назад родился Джозеф Белл, британский хирург и профессор Эдинбургского университета. Его уникальные дедуктивные способности при диагностике больных восхищали студентов, среди которых был писатель Артур Конан Дойл. Наблюдая за Беллом, который умел определять профессию и образ жизни пациентов по мельчайшим деталям, писатель позже использовал его образ при создании литературного персонажа Шерлока Холмса.

Свое 56-летие сегодня празднует Люси Лью. Она является известной американской актрисой, продюсером и режиссером. Ее наиболее знаковые роли включают крутого ангела Алекс Мэндей из фильмов «Ангелы Чарли», безжалостную О-Рен Ишии из киноэпопеи «Убить Билла» и эффектную певицу Китти Бакстер в мюзикле «Чикаго». Лью также активно работает за кадром как продюсер и фотомодель. Любите азиатских актрис? Сегодня самое время пересмотреть что-нибудь с Лью! Советуем не такой популярный, как «Убить Билла», но добротный фильм «Счастливое число Слевина», где играет эта актриса.

Еще одна именинница сегодня — Бритни Спирс. Она родилась 2 декабря 1981 года. Американская поп-звезда, лауреат премии «Грэмми». Мировая известность пришла к ней в 1999 году после выхода дебютного сингла Baby One More Time, который возглавил хит-парады и определил звучание эпохи. Ее первый альбом породил целую плеяду международных хитов, закрепив за ней статус иконы поп-музыки.

2 декабря — какой сегодня праздник отмечают в России и мире Фото: Pa/Keystone Press Agency/Global Look Press

В этот день не стало Эрнандо Кортеса — испанского конкистадора. Его служба на Кубе (1504–1519) стала прелюдией к главному действию — завоеванию Мексики в 1519–1521 годах, которое привело к падению государства ацтеков и утверждению испанского владычества. В 1522–1528 годах он управлял покоренными землями в качестве генерал-капитана Новой Испании. Оценки его личности и наследия остаются предметом исторических споров из-за скудности и противоречивости сохранившихся источников.

В начале зимы, 2-го числа 1937 года, ушел из жизни испанец Жозеп Комас Сола, астроном из обсерватории Фабра. За десятилетие активных исследований с 1920 по 1930 год он открыл 11 астероидов.

Филиппо Томмазо Маринетти (1876–1944), итальянский литератор и теоретик, выступил основоположником футуризма. Его программный текст «Манифест футуризма» был обнародован в 1909 году на страницах газеты «Фигаро». Это течение прославляло динамику современности, культ машинной техники и индустриальный рывок, решительно отвергая классическое наследие.