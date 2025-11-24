Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 24 ноября 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 24 ноября 2025 года

Какой сегодня день? Сегодня слушают «Богемскую рапсодию», знакомятся с историей жизни младшей дочери императора Александра III, заводят дружбу с домовыми и читают книги Бенедикта Спинозы. А еще мир 24 ноября думает, как спасти жизнь моржей.

Памятные даты и исторические события 24 ноября

Сегодня, 24 ноября, отмечают День моржа. Главная задача этого дня — привлечь внимание к сохранению уникальных животных, чье существование находится под угрозой.

По всему миру, от заполярных поселков до столичных океанариумов, люди собираются на лекциях и представлениях, чтобы понять: от нашего сегодняшнего выбора зависит, останутся ли краснокнижные гиганты в Арктике или станут лишь героями старых легенд.

Какой сегодня день в России и мире? 24 ноября научный мир отмечает День эволюции — в память о публикации в 1859 году главного труда Чарльза Дарвина «Происхождение видов». Хотя ученый разработал свою теорию еще в 1838 году, он два десятилетия вынашивал ее, прежде чем опубликовать.

Первый тираж в 1250 экземпляров был распродан за день, положив начало научной революции. Уже более 160 лет теория Дарвина остается предметом горячих дискуссий, продолжая влиять на развитие биологии и нашего понимания жизни на Земле.

Необычные праздники и интересные факты

24 ноября — день, когда ваш самый необычный навык заслуживает аплодисментов. Празднуйте сегодня День уникального таланта, будь то кулинарный шедевр, авторская песня или умение находить четырехлистный клевер. Неважно, насколько мал или странен ваш дар: в 24-й ноябрьский день он делает мир интереснее. Покажите его другим и откройте для себя чужие удивительные способности. Ведь именно наши особенности делают нас неповторимыми!

Сегодня еще один необычный праздник. Он создан для наших «соседей». Это день, когда можно подружиться с домовым. Оставьте для него в глиняной посуде немного молока (парного, обычного или даже сгущенки). Поставьте угощение утром или днем в укромном месте, а остатки потом отдайте животным. Считается, что домовой, как дух, впитывает суть угощения. Этот простой обряд поможет заручиться поддержкой хранителя дома.

Церковные и религиозные праздники сегодня

24 ноября в православии чтят Феодора Студита. В народе день прозвали Морозом и Студенцом, связывая с началом зимних холодов. Погода этого дня считалась предвестницей грядущей зимы.

Именины и дни ангела сегодня

24 ноября день ангела у Виктора, Евгения, Максима, Степана, Федора и Степаниды. Поздравьте именинников с их духовным праздником, пожелав мудрости, здоровья и больше радостных моментов. Это всегда актуально!

Этот день в истории: что произошло 24 ноября

Какой сегодня день в мире спорта? Три года назад Криштиану Роналду вошел в историю футбола, став первым игроком, забивавшим на пяти чемпионатах мира. В матче против Ганы на 65-й минуте португалец точно реализовал пенальти, принеся своей команде победу 1:0. Роналду вновь доказал, что возраст не преграда для установления рекордов и демонстрации высочайшего мастерства. В 2022 году ему было 37 лет.

Открытие Австралии — сложный исторический процесс, где правда зависит от критериев. Археологи считают, что первооткрывателями стали аборигены, заселившие материк около 65 тысяч лет назад. Для Европы же континент «родился» в 1606 году, когда голландец Виллем Янсзон достиг берегов полуострова Кейп-Йорк.

Особый вклад совершил голландский мореплаватель Абель Тасман в 1642–1644 годах. Он доказал, что Австралия — единая земля, а 24 ноября 1642 года открыл остров Тасмания, названный в честь его имени, и нанес на карту его западное и южное побережья.

Кто умер и родился 24 ноября

В этот день 1632 года на свет появился Бенедикт Спиноза — нидерландский философ-пантеист, автор «Этики». Он утверждал, что Бог и природа — единая субстанция, а человек — ее часть. Считал волю и разум тождественными, а все события — звеньями причинно-следственной цепи. Его идеи опередили время и повлияли на развитие философии.

В осенний ноябрьский день, 24-го числа, в 1806 году родился Уильям Эллис. Он вошел в историю как основатель регби. Согласно легенде, в 1823 году во время футбольного матча в школе Регби он схватил мяч руками и побежал к воротам. Этот момент считается рождением новой игры, названной в честь города Регби в Англии. Хотя историки спорят о достоверности, Эллис остается символом смелого поступка, изменившего спорт.

А 199 лет назад появился на свет итальянский писатель Карло Коллоди, который обессмертил свое имя сказкой о деревянном мальчике. Его «Приключения Пиноккио» покорили мир, подарив литературе одного из самых противоречивых и обаятельных героев — длинноносого, непослушного, но доброго сердцем Пиноккио, чьи похождения продолжают радовать детей и взрослых.

24 ноября 1990 года ушла из жизни английская писательница Доди Смит, автор бессмертной классики «101 далматинец». Ее произведение вдохновило Disney на создание культового мультфильма и нескольких игровых картин. Другой ее роман, «Я захватываю замок», также стал любимой книгой для многих поколений читателей.

34 года назад не стало Фредди Меркьюри — легендарного вокалиста Queen. За день до смерти он публично подтвердил, что болен СПИДом. Его откровенное признание изменило отношение общества к ВИЧ, сломав стену молчания и стигмы. Личный пример Меркьюри вдохновил на создание фондов и сбор огромных средств для исследований и помощи больным, дав надежду миллионам людей по всему миру.

Великая княгиня Ольга Романова ушла из жизни 24 ноября 1960 года в возрасте 78 лет. Младшая дочь императора Александра III, она стала одной из немногих Романовых, переживших революцию. После долгих лет эмиграции в Дании она завершила свой путь в Канаде, пережив всех своих братьев и сестер.

Творчество стало ее спасением и источником средств к существованию: за жизнь она создала более 2000 картин. Доходы от продажи ее работ позволяли не только содержать семью, но и активно заниматься благотворительностью, помогая многим соотечественникам в изгнании.