Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 23 ноября 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 23 ноября 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 23 ноября 2025 года

Какой сегодня день? В 23-й ноябрьский день едят кешью и пьют эспрессо, рисуют акварелью, а мужчины бреются электробритвой с особым настроением. Также сегодня изучают сюрреализм. Знали ли вы, с кем общался Сальвадор Дали? В этой статье NEWS.ru рассказал немного об этом человеке, а еще о профессии геоморфологов и как проводимость кристаллов повлияла на развитие электроники. Обещаем, что будет интересно. Все подробности — ниже.

Памятные даты и исторические события 23 ноября

Все мы в детстве рисовали акварелью — помните, как здорово было наблюдать, как краски растекаются по мокрой бумаге, создавая причудливые узоры? Именно этой легкой и воздушной технике посвящен День акварели, который отмечается 23 ноября.

Придумал этот праздник художник мексиканского происхождения Альфредо Гуати Рохо — большой фанат этих красок, который сначала открыл музей в их честь, а потом решил устроить им и собственный день в календаре. В России акварель произвела фурор в Петербурге, когда возродилось Общество акварелистов, а потом открылась Академия акварели Сергея Андрияки. Так что если вам вдруг захочется снова почувствовать себя ребенком — просто достаньте акварельные краски и присоединяйтесь к празднику!

А еще 23 ноября профессиональный праздник у геоморфологов. О геологах все слышали, а о геоморфологах? Это ученые, которые изучают рельеф Земли. Если проще, они понимают, как и почему холмы становятся холмами, реки прокладывают русла, а овраги расширяются.

Их работа помогает нам строить дороги и дома в подходящих местах, предсказывать оползни и планировать сельское хозяйство. Геоморфологи как детективы, читающие историю местности по форме склонов и изгибам рек, — их расчеты позволяют безопасно осваивать новые территории и сохранять то, что создала природа.

23 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Необычные праздники и интересные факты

Какие праздники отмечают 23 ноября еще? Например, сегодня день, когда даже заядлые чайники (обожатели чая, без обзывательств) могут смело заказывать эспрессо, не боясь ошибиться. Ведь это тот редкий кофе, где не нужно мучительно выбирать между рафом или капучино — просто наслаждаешься чистым вкусом.

Секрет в названии: espresso буквально с итальянского значит «выжатый». Подают его в утолщенных чашечках «демитассе», которые заранее подогревают. Конечно, большинство кофеен подают гостям напиток либо в обычной керамической посуде, либо в бумажных стаканчиках на вынос. Можете найти в этот необычный праздник то место, где сохраняют традиции приготовления эспрессо.

Как пить этот кофе? Правила просты: сначала глоток воды (чтобы вкус почувствовать острее), потом — медленный глоток эспрессо. Никакого сахара, никакого молока. Идеальный повод заглянуть в кофейню и устроить себе пятиминутную Италию в ноябрьский вечер. Приятного кофепития!

Еще один необычный праздник отмечают 23 ноября. Это идеальный день, чтобы открыть для себя всю прелесть орехов кешью. Эти нежные маслянистые орешки с мягким сливочным вкусом покорили гурманов по всему миру. Их изогнутая форма напоминает улыбку — может быть, поэтому кешью так поднимают настроение?

История названия не менее интересна, чем сам орех. Изначально индейцы называли дерево «жёлтым плодом», а английское произношение превратило это слово в знакомый нам cashew.

Но главное — кешью настоящий суперфуд! Они укрепляют иммунитет, поддерживают здоровье сердца и сосудов, активизируют мозговую деятельность и даже помогают контролировать уровень холестерина. Благодаря идеальному балансу витаминов и микроэлементов, эти орехи станут вашим верным союзником в поддержании хорошего самочувствия.

Что за праздники отмечают 23 ноября Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Церковные и религиозные праздники сегодня

В мире религии сегодня тоже праздник — День Ераста.

Именины и дни ангела сегодня

23 ноября именины отмечают многие — от популярных Александров, Алексеев и Иванов до обладателей редких имен вроде Аникея, Сосипатра или Прокофия. Среди женщин сегодня празднуют Анны и Ольги. Не забудем и Ефремов, Георгиев, Ильей — прекрасный повод поздравить знакомых именинников.

Этот день в истории: что произошло 23 ноября

Какой сегодня день в мире науки? 23 ноября 1906 года немецкий физик Фердинанд Браун совершил важное открытие, обнаружив явление униполярной проводимости в кристаллах. Это фундаментальное исследование повлияло на дальнейшее развитие электроники.

Брауна считают одним из создателей кинескопа — той самой электронно-лучевой трубки, которая почти целый век была основой телевизоров и мониторов. Его работы заложили фундамент для технологий, без которых сегодня невозможно представить нашу жизнь.

23 ноября 1923 года изобретатель Джейкоб Шик получил патент на электробритву, совершив революцию в мужском уходе. Его идея родилась из неожиданного источника — военной винтовки с магазином.

Шик создал механическую бритву со сменными лезвиями. Но настоящим прорывом стала его электробритва. Ее принцип работы напоминал мясорубку: двигатель вращал головку с ножами, позволяя бриться «насухую».

Кто умер и родился 23 ноября

23 ноября 1875 года родился Анатолий Луначарский — интеллектуал и эрудит, ставший первым наркомом просвещения Советской России. Его называли «поэтом революции»: блестящий оратор, он искренне верил в преобразующую силу культуры. В отличие от многих соратников, его больше волновали вопросы искусства и образования, чем политические догмы. Ему выпала сложная миссия — строить новую культуру на обломках старого мира.

Кто родился 23 ноября Фото: РИА Новости

Сегодня исполняется 117 лет со дня рождения советского писателя Николая Носова, подарившего детям Незнайку и Витю Малеева. До литературы работал режиссером учебного кино, во время войны создавал военно-технические фильмы, за что получил орден Красной Звезды. Его книги стали классикой детской литературы и многократно экранизировались.

23 ноября 1966 года в Париже родился Венсан Кассель — будущая звезда французского кино. Выходец из творческой семьи (отец — известный актер, мать — журналист), он начал кинокарьеру с эпизодической роли в 1989 году.

Особое внимание публики привлекли его отношения с итальянской актрисой Моникой Беллуччи. Их 14-летний брак, наполненный совместными кинопроектами, казался образцом гармонии, однако завершился разводом в 2013 году.

23 ноября 1746 года — дата смерти Георга Вильгельма Стеллера, немецкого врача и естествоиспытателя, который работал в России и присоединился ко второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга. Стеллер прославился благодаря своим исследованиям в области зоологии и описанию новых видов.

Ровно 101 год назад не стало Николая Соколова — следователя, которому адмирал Колчак поручил расследование гибели царской семьи и алапаевских узников. В годы Гражданской войны он скрупулезно собирал доказательства, сохранив для истории ценные документы.

23 ноября 2002 года ушел из жизни Роберто Матта — чилийский мастер, ставший голосом сюрреализма в Латинской Америке. Художник, скульптор, архитектор, он создавал миры, где реальность переплетается с фантазией. Его дружба с Сальвадором Дали и новаторские работы оказали огромное влияние на современное искусство.