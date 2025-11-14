Детки счастливы, а значит мама спокойна: домашнее желе без всяких примесей

Детки счастливы, а значит мама спокойна: домашнее желе без всяких примесей

Детки счастливы, а значит мама спокойна: домашнее желе без всяких примесей

Хоть мы и не волшебники, но сотворить потрясающий домашний десерт в наших силах! Как приготовить фруктовое желе в домашних условиях? Берем 25 граммов желатина и замачиваем в 150 мл воды на полчаса. Тем временем подогреваем 500 мл любимого сока (апельсиновый — для солнышка, вишневый — для страсти), растворяем в нем набухший желатин и две ложки сахарного песка.

В прозрачные стаканы кидаем ягодный микс: малину, клубнику, виноградины. Заливаем теплой желейной массой и отправляем в холодильник на 4–6 часов застывать. Для разноцветных слоев ждем, когда первый схватится, и аккуратно, по ложке, заливаем следующий оттенок.

Достаем перевернутое на тарелочки домашнее желе, украшаем листиком мяты и срочно зовем домочадцев. Не забудьте сохранить этот рецепт с желатином!

До этого NEWS.ru писал, как приготовить турецкую сладость — слоеный пирог баклава.