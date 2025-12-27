Обычные драники станут ресторанным блюдом: одна ароматная специя меняет вкус картофеля до неузнаваемости

Драники кажутся самым простым и понятным блюдом, но и их можно приготовить так, что попросят добавки. Я часто использую этот прием, когда хочется удивить домашних без лишних затрат. Всего одна приправа делает вкус глубже и интереснее, а готовка остается такой же легкой.

Состав:

картофель — 1 кг;

лук — 1 шт.;

яйцо — 1 шт;

мука — 2 ст. л.;

соль, перец, копченая паприка — по вкусу.

Весь секрет в копченой паприке. Она придает картофелю легкий аромат дымка, будто драники готовили на открытом огне. Картофель очищаю и натираю на терке, лук измельчаю как можно мельче. В глубокой миске соединяю овощи, добавляю яйцо, муку, соль, перец и щепотку копченой паприки. Массу хорошо перемешиваю до однородности. На сковороде разогреваю немного растительного масла и выкладываю драники ложкой. Жарю на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон. Подаю сразу, пока горячие. Такие драники отлично сочетаются со сметаной, чесночным или сырным соусом и никогда не надоедают.

