Турецкий слоеный пирог баклава: с грецкими орехами, нереально вкусно

Предлагаем отправиться в Турцию, не выходя из дома (если только за продуктами). Готовим баклаву — слоеный пирог по-турецки.

Ингредиенты: тонкое слоеное тесто (фило) — 500 г, грецкие орешки / фисташки — 400 г, масло сливочное — 350 г. Для сиропа, чтобы пропитать выпечку: сахар — 400 г, вода — 400 мл, лимонный сок — 1 ст. л.

Слоеный пирог готовим так: измельчаем в крупную крошку орешки, выкладываем в форму слоями: 5 листов теста (каждый смазывайте маслом), орехи, 2 листа теста сверху.

Нарежьте тесто с орехами на ромбики до выпечки, полейте маслом. Выпекайте турецкий слоеный пирог 40 минут при 180C до золотистости. Смешиваем продукты для сиропа и варим смесь 15 минут. Потом заливаем баклаву теплой жидкостью. Дайте выпечке отдохнуть 6 часов. И все! Не забудьте приготовить угощение к праздничному столу, наверняка ваши гости еще такого не пробовали!

