21 октября 2025 в 15:58

Гастробезумие: готовим вкуснейший салат со свеклой, гранатом и орехами

Гастробезумие: готовим вкуснейший салат со свеклой, гранатом и орехами Гастробезумие: готовим вкуснейший салат со свеклой, гранатом и орехами Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт салата со свеклой вам должен понравиться! Добавляем орешки, гранат и поднимаем себе настроение! Подробнее — на NEWS.ru.

Покупаем: свеколку — 300 г, плод граната — 1 единица, орехи грецкие очищенные — 80 г, чеснок свежий — 2 дольки, зелень петрушки кудрявой — 20 г. Для заправки смешиваем масло из оливок — 30 мл, сок лимона — 15 мл, ваш любимый мед — 10 мл, приправы по вкусу.

Как готовить этот салат со свеклой: трем ее на терке, соединяем с гранатовыми ядрами, раздавленным чесночком и нарезанной петрушкой. Взбиваем венчиком ингредиенты для соуса и заправляем наше блюдо.

Ранее NEWS.ru писал, как приготовить салат из тыквы с киноа и гранатом.

