Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 06:03

Самый осенний салат: рецепт из тыквы, граната и киноа — очень сытное блюдо

Самый осенний салат: рецепт из тыквы, граната и киноа — очень сытное блюдо Самый осенний салат: рецепт из тыквы, граната и киноа — очень сытное блюдо Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Почувствуйте средиземноморские нотки в этом вкусном салате из тыквы! Ингредиенты: мякоть тыквы сорта "баттернат" — 400 г, крупа киноа белая — 100 г, зерна граната — 120 г, листья шпината молодого — 70 г, сыр халуми — 100 г, семена тыквы сырые — 30 г, масло оливковое extra virgin — 40 мл, мед гречишный — 15 мл, сок лимона свежевыжатый — 30 мл.

Крупу варим, тыкву превращаем в небольшие кубики и поливаем их смесью масла, меда и сока. Запекаем осеннюю красавицу при 200 °C до карамелизации краев. Обжариваем тонкие пластинки сыра на сухой сковороде, пока не появится золотистый оттенок.

Далее по рецепту салата из тыквы выкладываем на блюдо сначала слой шпината, рассыпаем теплое киноа, распределяем кусочки тыквы. Сверху это дело закрываем ломтиками сыра, украшаем гранатовыми зернами и тыквенными семечками.

До этого NEWS.ru публиковал рецепт клюквенного морса от простуды.

Читайте также
День авиадиспетчера: главные по небу
Семья и жизнь
День авиадиспетчера: главные по небу
Теплый осенний салат из тыквы с руколой и фетой: очень интересный вкус
Семья и жизнь
Теплый осенний салат из тыквы с руколой и фетой: очень интересный вкус
Яркий свекольный салат! Готовим из того, что есть в холодильнике, — простой и вкусный рецепт
Общество
Яркий свекольный салат! Готовим из того, что есть в холодильнике, — простой и вкусный рецепт
Рецепт мясных ежиков с рисом и подливой на сковороде: домашние в восторге!
Семья и жизнь
Рецепт мясных ежиков с рисом и подливой на сковороде: домашние в восторге!
Этот рецепт вкуснее мяса по-французски! Сочный ужин из грудки, картошки и сыра — без возни и танцев с бубном
Общество
Этот рецепт вкуснее мяса по-французски! Сочный ужин из грудки, картошки и сыра — без возни и танцев с бубном
общество
кулинария
рецепты
салат
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, что Путин потребовал от Украины в разговоре с Трампом
На Западе рассекретили «эффект бабочки» от нового решения Трампа по РФ
Снова рекордный мороз −15? Прогноз погоды в Москве и Питере 20–26 октября
Общение в TikTok привело к аресту старшеклассника
Почти 50 человек госпитализировали в Бурятии с отравлением
Один из цехов российского завода загорелся после атаки дронов ВСУ
«Уже около 100 граждан»: американцы продолжают гибнуть за ВСУ
Вши во сне: предупреждение или знак перемен
Силы ПВО отбили атаку ВСУ на российский регион
Самый простой торт без выпечки — вкусный десерт за 15 минут!
Самый осенний салат: рецепт из тыквы, граната и киноа — очень сытное блюдо
День военного связиста: нервная система армии
Раскрыто, когда большая разница в возрасте будет проблемой для пары
Ликвидировали около 100 наемников из США: успехи ВС РФ к утру 19 октября
Европейские страны стали демонстрировать меньшее рвение помогать Украине
Российская авиабомба поставила рекорд дальности
Экс-министр Австрии озвучила, какие европейские страны утратили нейтралитет
Грязная посуда во сне: эмоциональные и бытовые трактовки
Умер бас-гитарист легендарной американской группы
SHOT сообщил о взрывах в небе над российским городом
Дальше
Самое популярное
Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт
Общество

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Общество

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.