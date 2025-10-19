Самый осенний салат: рецепт из тыквы, граната и киноа — очень сытное блюдо

Почувствуйте средиземноморские нотки в этом вкусном салате из тыквы! Ингредиенты: мякоть тыквы сорта "баттернат" — 400 г, крупа киноа белая — 100 г, зерна граната — 120 г, листья шпината молодого — 70 г, сыр халуми — 100 г, семена тыквы сырые — 30 г, масло оливковое extra virgin — 40 мл, мед гречишный — 15 мл, сок лимона свежевыжатый — 30 мл.

Крупу варим, тыкву превращаем в небольшие кубики и поливаем их смесью масла, меда и сока. Запекаем осеннюю красавицу при 200 °C до карамелизации краев. Обжариваем тонкие пластинки сыра на сухой сковороде, пока не появится золотистый оттенок.

Далее по рецепту салата из тыквы выкладываем на блюдо сначала слой шпината, рассыпаем теплое киноа, распределяем кусочки тыквы. Сверху это дело закрываем ломтиками сыра, украшаем гранатовыми зернами и тыквенными семечками.

