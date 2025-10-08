Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 19:07

Защита от осенней заразы: рецепт клюквенного морса по-русски

Хотите сделать вкусный морсик из клюквы? Предлагаем приготовить горячий напиток, как это делали наши предки-славяне! Что понадобится: 1 стакан клюквы (подойдет свежая, либо возьмите свою замороженную или купите в магазине), 2 литра воды, 100 граммов сахара.

Как готовить клюквенный морс: разминаем ягодки, отжимаем сок через тканевую салфетку или марлю и убираем массу в холодильник. Потом заливаем эту массу водой, кипятим и варим 5 минут.

Процедите отвар, бросьте туда сахар и хорошенько перемешайте. Когда жидкость остынет, влейте в нее сохраненный сок. Главное — не кипятить свежий клюквенный морс! Так в нем сохранятся все полезные свойства и тот самый яркий вкус. И все! Желаем вам крепкого здоровья и приятной зимы.

До этого NEWS.ru публиковал рецепт картофельных оладий, а также можете ознакомиться с материалом о том, как приготовить самые вкусные вареники с картошкой в вашей жизни!

