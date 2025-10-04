Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 09:03

Пляцки: рецепт картофельных оладий по-польски — подаем со сметаной

Пляцки: рецепт картофельных оладий по-польски — подаем со сметаной

Пробуем вместе с NEWS.ru польские картофельные оладьи. Нам понадобится: 0,5 кг картошки, 2 луковицы, 2 куриных яйца, 30–45 г пшеничной муки, приправы — по вкусу, подсолнечное масло.

Польские картофельные оладьи делают так: клубни и луковицу трут на терке, полученную смесь оставляют без отжима для сохранения натурального крахмала. В картофельно-луковую смесь вводят яйца, просеянную муку, приправы. Тесто должно получиться по консистенции как сметана. Жарим 3-4 минуты с каждой стороны наши картофельные оладьи и удаляем лишний жир с помощью бумажных полотенец. Все! Секрет польских оладушек из картофеля раскрыт!

Ранее NEWS.ru рассказывал, как приготовить настоящий соус ткемали.

Алина Ясинская
А. Ясинская
