День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 23:18

Простая закуска на праздничный стол: сырные «грибочки» на шпажках

Простая закуска на праздничный стол: сырные «грибочки» на шпажках Простая закуска на праздничный стол: сырные «грибочки» на шпажках Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот рецепт закуски на праздничный стол должен всегда быть под рукой. Выручит всегда!

Как приготовить сырные «грибочки» на шпажках: берем 200 г твердого сыра (лучше нескольких сортов), нарезаем аккуратными кубиками. Маринуем в смеси оливкового масла, лимонного сока и прованских трав 15 минут.

Нанизываем на короткие шпажки, чередуя с оливками, вялеными томатами и кусочками багета. Сбрызгиваем оставшимся маринадом.

Запекаем закуску на праздничный стол 10 минут при 180 °C, пока сыр не станет мягким, но не растечется. Подаем немедленно — это горячее произведение искусства! Идеально с бокалом вина.

Ранее NEWS.ru публиковал рецепт другой закуски с сыром — слоеные сырные «розочки».

Читайте также
Шашлык отдыхает! Тушу куриные бедрышки с айвой: сладкий и пикантный дуэт на праздничный стол
Общество
Шашлык отдыхает! Тушу куриные бедрышки с айвой: сладкий и пикантный дуэт на праздничный стол
Закусочные шампиньоны с курицей и терияки — ароматнее фуршетных закусок! Идеально к игристому вину
Общество
Закусочные шампиньоны с курицей и терияки — ароматнее фуршетных закусок! Идеально к игристому вину
Достаю картошку и специи — гарнир выходит лучше ресторанного! Запекаю с розмарином: ароматное блюдо за 30 минут
Общество
Достаю картошку и специи — гарнир выходит лучше ресторанного! Запекаю с розмарином: ароматное блюдо за 30 минут
Сочетание нереальное: салат с креветками и манго — гости запищат
Семья и жизнь
Сочетание нереальное: салат с креветками и манго — гости запищат
“Рыжий забияка”: салат с копченой курицей и морковкой
Семья и жизнь
“Рыжий забияка”: салат с копченой курицей и морковкой
рецепты
кулинария
общество
закуски
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вашингтон Кэпиталз» одержали четвертую победу подряд в НХЛ
«Зенит» добавил в свою беспроигрышную серию еще одну победу
Мадуро рассказал, когда уйдет в отставку
Ферстаппен одержал важную победу перед решающим этапом «Формулы-1»
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 декабря 2025 года
Рубио дал оценку переговорам США и Украины во Флориде
Приметы 1 декабря: Платон и Роман Зимоуказатели — какова зима будет
Хазанов продал все и сбежал? Где сейчас «студент кулинарного техникума»
Российские системы ПВО успешно отразили массированную атаку дронов
Один человек стал жертвой стрельбы в Грузии
В Эстонии захотели ввести новый запрет на русский язык
Простая закуска на праздничный стол: сырные «грибочки» на шпажках
Пенсионерка в Туле провернула аферу с квартирой по «схеме Долиной»
Названы сроки заседания Высшего госсовета Союзного государства
Российские военные укрепили позиции в Шахово
Дуров запустил децентрализованную сеть для ИИ
«Как так вообще?»: Игорь Николаев раскрыл детали конфликта с Пугачевой
Названы главные темы переговоров США и Украины во Флориде
Две волны холода, ледяные дожди: как изменился прогноз погоды на декабрь
Несовершеннолетняя девочка ранена в результате атаки ВСУ на Севастополь
Дальше
Самое популярное
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола
Общество

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.