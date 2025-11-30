Простая закуска на праздничный стол: сырные «грибочки» на шпажках

Этот рецепт закуски на праздничный стол должен всегда быть под рукой. Выручит всегда!

Как приготовить сырные «грибочки» на шпажках: берем 200 г твердого сыра (лучше нескольких сортов), нарезаем аккуратными кубиками. Маринуем в смеси оливкового масла, лимонного сока и прованских трав 15 минут.

Нанизываем на короткие шпажки, чередуя с оливками, вялеными томатами и кусочками багета. Сбрызгиваем оставшимся маринадом.

Запекаем закуску на праздничный стол 10 минут при 180 °C, пока сыр не станет мягким, но не растечется. Подаем немедленно — это горячее произведение искусства! Идеально с бокалом вина.

