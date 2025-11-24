Международный муниципальный форум стран БРИКС
24 ноября 2025 в 04:25

Фаза Луны сегодня, 24 ноября: кормим белок, бережем деньги, рыбачим

Фаза Луны сегодня, 24 ноября: кормим белок, бережем деньги, рыбачим Фаза Луны сегодня, 24 ноября: кормим белок, бережем деньги, рыбачим Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Сегодня в 12:42 по московскому времени Луна перейдет в 5-е сутки лунного цикла. Они продлятся до 13:03 25 ноября.

В каком знаке зодиака и в какой фазе сегодня Луна

Луна сегодня продолжает оставаться в растущей фазе и переходит под управление темпераментного, застенчивого, честного, верного Водолея.

Общая характеристика дня

Сегодняшний день станет судьбоносным для тех, кто не поленится предпринять хотя бы самые простые действия для того, чтобы достичь своей цели. Отличительная особенность сегодняшних лунных суток в том, что успех достигается не путем появления новых возможностей, а благодаря появлению ранее непроявленных аспектов уже известной ситуации.

Здоровье и красота

Сегодня стоит уделить внимание укреплению здоровья. Полезна будет легкая диета, умеренные нагрузки, внимательное отношение к различным симптомам. Если вас беспокоят боли или другие неприятные или тревожные ощущения, то лучше незамедлительно обратиться к врачу. День подходит для визита в салон красоты: можно планировать любые процедуры.

Бизнес и деньги

Новые проекты сегодня начинать нежелательно. Также будут неудачными любые переговоры, поскольку никто из собеседников не будет готов идти на компромисс. Денежные вопросы лучше отложить: если сегодня вы понесете финансовые потери, то оправиться от них уже не сможете.

Свадьба

Сегодня хорошо пройдут свидания, знакомства с родственниками, семейные застолья. Для свадьбы день не подходит — у пары не будет уверенности в завтрашнем дне.

Природа

Прекрасный день для того, чтобы провести его с удочкой. Улов будет настолько богатым, что уместно поделиться им с лесными жителями или городскими котами. День также подходит для любых проявлений заботы о животных: можно подкармливать птиц, свозить домашних питомцев на профилактический осмотр к ветеринару. Если вы живете рядом с парком или лесом, приготовьте угощение для белок.

Екатерина Метелева
Е. Метелева
