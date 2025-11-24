Международный муниципальный форум стран БРИКС
24 ноября 2025 в 04:22

Орбан может пропустить экстренный саммит ЕС по Украине

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Президент Венгрии Тамаш Шуйок примет участие в саммите Евросоюза и Африканского союза, который состоится 24 ноября в Луанде, информирует пресс-служба политика. Это, скорее всего, значит, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пропустит экстренный саммит ЕС по Украине, который также состоится в Луанде 24 ноября — он пройдет после совещания стран Европы и Африки, передает ТАСС.

В публикации говорится, что Шуйок выступит в столице Анголы с речью на тему «Мир, безопасность и управление». Уточняется, что глава Евросовета Антониу Кошта пригласил на саммит по Украине лидеров всех 27 стран ЕС, чтобы срочно обсудить новый план США по урегулированию конфликта.

Ранее Орбан заявил, что призывы фон дер Ляйен направить Украине больше средств на фоне коррупционного скандала выглядят как попытка помочь алкоголику, дав ему ящик водки. Политик дал понять, что не поддержит предложения главы ЕК, заявив, что Венгрия не утратила здравого смысла.

Тем временем Виктор Орбан поддержал новый план США по урегулированию конфликта на Украине. Он написал в соцсетях, что инициатива президента США Дональда Трампа вызывает большие ожидания.

