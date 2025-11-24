Пушков объяснил, почему Украина не скажет Трампу спасибо

Президент США Дональд Трамп напрасно ожидает от Киева благодарности за попытки спасти Украину, заявил сенатор России Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он уточнил, что подобные надежды являются безосновательными.

Трамп напрасно ждет благодарности от киевского «руководства» за его усилия по спасению Украины. Ее не будет. <…> Чувство благодарности? Not in Kiev, Mr. Trump, — сказано в сообщении.

По словам сенатора, политика администрации экс-президента США Джо Байдена и европейских лидеров сформировала у Киева ожидание постоянной международной поддержки. Пушков также подчеркнул, что Украина закономерно проигрывает в конфликте с Россией, рассчитывая на внешнюю помощь.

Ранее Трамп впервые использовал кавычки, говоря о властях Украины в своем посте в социальной сети. Он заявил, что украинское «руководство» не проявило благодарности за усилия американской стороны, но не уточнил, имеет ли в виду меры по урегулированию конфликта, или по поддержке Киева.

До этого американский лидер заявил, что Киев должен принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Глава Белого дома назвал следующий четверг крайним сроком для согласования условий с украинской стороной и подчеркнул необходимость оперативного решения.