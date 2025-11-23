Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 20:46

Трамп усомнился в руководстве Украины с помощью кавычек

Трамп использовал кавычки, говоря об украинском руководстве

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп впервые использовал кавычки, говоря о властях Украины в своем посте в социальной сети Truth Social. Он заявил, что украинское «руководство» не проявило благодарности за усилия американской стороны, но не уточнил, имеет ли в виду меры по урегулированию конфликта, или по поддержке Киева.

Украинское «руководство» не выразило никакой благодарности за наши усилия, — написал он.

Трамп также обвинил 46-го президента Соединенных Штатов Джо Байдена в развязывании конфликта, заявив, что при «честных» выборах 2020 года конфликта между Россией и Украиной не случилось бы.

Ранее американский лидер заявил, что Киев должен принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Глава Белого дома назвал следующий четверг крайним сроком для согласования условий с украинской стороной и подчеркнул необходимость оперативного решения.

Тем временем стало известно, что представители США и Украины достигли определенного прогресса на переговорах в Женеве по американскому плану. По информации источника, встречи с участием высокопоставленных американских чиновников и украинской делегации прошли продуктивно.

Украина
США
Дональд Трамп
власти
