Американские компании резко увеличили закупки российского шоколада США за первые девять месяцев 2025 года закупили у России шоколад на $1,9 млн

США за первые девять месяцев 2025 года закупили у России шоколад на $1,9 млн (151 млн рублей), сообщила американская статистическая служба. Импорт этого продукта из РФ в Соединенные Штаты вырос на 12% по сравнению с тем же периодом 2024-го.

Отмечается, что в сентябре Россия поставила в США шоколад на $309,6 тыс. (24,6 млн рублей), что в три раза выше показателей того же месяца прошлого года. Известно, что крупнейшие импортеры этого продукта в Соединенные Штаты — Канада, Мексика и Бельгия.

Ранее сообщалось, что импорт российского мороженого в США в сентябре достиг максимальных показателей более чем за три года. Объем в денежном выражении составил $167 тыс. (13,3 млн рублей). Сентябрьский показатель превысил уровень августа в 1,8 раза и оказался втрое выше, чем в сентябре 2024 года.

До этого стало известно, что США в сентябре 2025 года почти вдвое увеличили объем закупок гречки из России по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно подсчетам, импорт составил $208 тыс. (около 16,5 млн рублей) против $121,6 тыс. (около 9,6 млн рублей) в августе.