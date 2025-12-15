Новый год-2026
Аналитики подсчитали, как сэкономить на новогодних салатах

Фото: Торговая сеть «Пятёрочка»
Аналитики торговой сети «Пятёрочка» проанализировали стоимость приготовления популярных новогодних салатов. Следуя простым правилам, такие блюда, как оливье, селедка под шубой и крабовый салат, можно приготовить с меньшими затратами.

Оливье — символ новогоднего стола

Согласно данным Росстата, на приготовление салата оливье семья из четырех человек потратит 576 рублей. Однако некоторые торговые сети могут конкурировать со средней статистикой по стране. Существует возможность сократить расходы, выбирая продукты от известных брендов или собственные марки, которые могут оказаться более рациональными в некоторых торговых сетях. При этом, по проведенным исследованиям специалистов «Пятёрочки», локация также имеет значение: в восточных и южных регионах России цены на необходимые ингредиенты могут быть более доступными.

Фото: Торговая сеть «Пятёрочка»

Селедка под шубой — уложить, но не смешивать

Россияне считают селедку под шубой самым популярным салатом в 2025 году. По данным исследовательского центра «Ромир», 9% респондентов отдают ей предпочтение, выбирая готовый салат. При этом любимая селедка уже несколько лет подряд остается самым бюджетным салатом для приготовления дома. По версии Росстата, в этом году он обойдется россиянам в 291 рубль за четыре порции. Аналитики «Пятёрочки» в свою очередь подсчитали, что, помимо поиска различных акций и предложений на рынке, за счет которых можно снизить стоимость приготовления блюда, также есть возможность приготовить его еще дешевле жителям восточной части страны.

Фото: Торговая сеть «Пятёрочка»

Крабовый салат — третий не лишний

В расчетах Росстата крабовый салат не фигурировал, однако, по результатам исследования «Ромира», он стал третьим по популярности у россиян на Новый год. При его самостоятельном приготовлении на семью из четырех человек блюдо обойдется в 625 рублей. При этом даже более дорогие блюда при рациональном и грамотном подходе и планировании можно приготовить более выгодно, нисколько не теряя в качестве продуктов.

На все готовенькое

Для тех, кто хочет экономить время, а не проводить праздничный вечер у плиты, рынок сегодня предлагает большое разнообразие готовых вариантов любимых блюд, которые в последние годы пользуются огромной популярностью у россиян. По подсчетам аналитиков торговой сети «Пятёрочка», в декабре 2024 года было куплено почти 10 млн упаковок с салатами. Традиционные салаты как раз и стали наиболее покупаемыми: оливье и крабового салата продали более 1 млн упаковок каждого, сельди под шубой — более 800 тыс. упаковок.

Ранее «Пятёрочка» проанализировала, как жители нашей страны относятся к напиткам отечественных виноделов, каким видам отдают предпочтение и по каким причинам. Исследование показало, что 70% продаж винной продукции — это непосредственно отечественные наименования товаров. При этом в категории «игристые вина» доля продаж российских наименований составляет 85%.

