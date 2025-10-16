В «Пятёрочке» 70% продаж винной продукции составляют российские напитки

В России стартовала ежегодная федеральная акция «Дни российских вин», которая направлена на поддержку и продвижение продукции отечественных виноделов. В этот период на юге России заканчивают сбор урожая. А уже к весне первые бутылки вина окажутся на полках магазинов, после чего — на столах потребителей.

Торговая сеть «Пятёрочка» к началу акции проанализировала, как жители нашей страны относятся к напиткам отечественных виноделов, каким видам отдают предпочтение и по каким причинам. Исследование показало, что 70% продаж винной продукции — это непосредственно отечественные наименования товаров. При этом в категории «игристые вина» доля продаж российских наименований составляет 85%.

Безусловно, интерес к российским винам продолжает расти. Мы это видим по покупкам и по отзывам самих покупателей: реагируем, расширяем предложение, начинаем работу с новыми винодельнями и разрабатываем эксклюзивные позиции. На повышение спроса влияет сразу несколько факторов. Во-первых, соотношение цены и качества. Во-вторых, выход отечественного вина на совершенно другой уровень, который легко составляет конкуренцию другим позициям на полке, — прокомментировала Инна Соболева, директор департамента категории «алкогольные напитки» торговой сети «Пятёрочка».

За восемь месяцев 2025 года в рассматриваемой торговой сети потребители купили более 66,5 млн бутылок российского вина. По распределению вкусов общая динамика сохраняет стабильность: 50% продаж тихих российских вин приходятся на красные, а 42% — на белые. С наступлением холодных сезонов года этот тренд будет также стабильно укрепляться. В осенний период россияне чаще предпочитают более сытные блюда, отлично дополняющиеся красными сухими или полусухими винами. С приходом тепла начинают преобладать продажи белого вина и розе, подходящих к салатам, фруктам и легким закускам.

Помимо роста лояльности к отечественным винам увеличивается и число желающих более глубоко разбираться в винной культуре. На начало сентября этого года в «Барном клубе» «Пятёрочки» находилось более 1,6 млн человек. В их распоряжении — специализированный контент о вкусовых сочетаниях, особенностях российского виноделия, винных регионах страны.

Ранее сообщалось, что во втором квартале 2025 года «Пятёрочка» заняла первенство в рейтинге торговых сетей, где закупаются российские потребители, и стала абсолютным лидером среди покупателей всех возрастов — возраст аудитории ранжируется от молодежи до людей 65+.