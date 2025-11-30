День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 18:59

Появились первые кадры с переговоров делегаций Украины и США в Майами

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В Сети появились первые кадры с переговоров украинской и американской делегаций в Майами по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Фото и видео публикует издание «Страна.ua». Представители двух стран запечатлены сидящими за переговорным столом.

Судя по кадрам, на переговорах со стороны Вашингтона присутствуют американский госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. От Киева в обсуждениях участвуют замминистра иностранных дел Сергей Кислица, посол Украины в США Ольга Стефанишина, глава штаба ВСУ генерал Андрей Гнатов и другие украинские представители.

По информации американского портала Axios, встреча проходит в личном гольф-клубе Уиткоффа Shell Bay. Журналисты отмечают, что главные вопросы, которые хочет закрыть Вашингтон, это территориальные уступки и гарантии безопасности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин примет Уиткоффа в первой половине следующей недели. Встреча пройдет в Кремле.

США
Майами
переговоры
делегации
Украина
мирное урегулирование
конфликт на Украине
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жертва мошенников отдал деньги и добровольно отправился в ссылку
Лимузин Hummer превратили в грузовик с кузовом от «Газели»
В Таганроге раскрыли масштаб режима ЧС после атаки ВСУ
Зеленский все еще выбирает замену Ермаку из четырех кандидатов
WhatsApp — все? Почему мессенджер импортозаместили в России, кто против
Главная битва СВО, мрак в Киеве, угрозы Ермака: что будет дальше
Исследование вскрыло гендерный разрыв в усталости
США форсировали мирные переговоры из-за важного преимущества России
Участок трассы парализовало из-за разлившегося бензина
Как выбрать модную и практичную шапку на зиму 2025–2026
Считавшаяся утерянной картина Рубенса была продана за €2,3 млн
Примирение с Бондарчуком, США, «Метод-3»: как живет Паулина Андреева
Названы шесть симптомов рака, которые проявляются при украшении елки
«Я надел шапку»: бойцы СВО обратились к самым важным людям в День матери
«Штурм последней надежды»: что готовят ВСУ в Сумах, планы контрудара
Школьница выпала из окна и сломала позвоночник
Калкин раскрыл интересную деталь о своих детях и фильме «Один дома»
Путину вручили желанный подарок во время визита в Бишкек
В России серьезно взялись за обеление экономики
Названы скрытые угрозы минералки
Дальше
Самое популярное
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола
Общество

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола

Лагман отдыхает! На пьедестале — мастава: густой суп, который заменит и обед, и ужин
Общество

Лагман отдыхает! На пьедестале — мастава: густой суп, который заменит и обед, и ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.