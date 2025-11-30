Появились первые кадры с переговоров делегаций Украины и США в Майами

В Сети появились первые кадры с переговоров украинской и американской делегаций в Майами по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Фото и видео публикует издание «Страна.ua». Представители двух стран запечатлены сидящими за переговорным столом.

Судя по кадрам, на переговорах со стороны Вашингтона присутствуют американский госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. От Киева в обсуждениях участвуют замминистра иностранных дел Сергей Кислица, посол Украины в США Ольга Стефанишина, глава штаба ВСУ генерал Андрей Гнатов и другие украинские представители.

По информации американского портала Axios, встреча проходит в личном гольф-клубе Уиткоффа Shell Bay. Журналисты отмечают, что главные вопросы, которые хочет закрыть Вашингтон, это территориальные уступки и гарантии безопасности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин примет Уиткоффа в первой половине следующей недели. Встреча пройдет в Кремле.